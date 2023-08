IDM News: Bierkisten, Baby und Honda-Material

Die IDM 2023 hat gerade Pause. Erst vom 22. bis 24. September geht es zur letzten Runde nach Hockenheim. Bis dahin vergnügen sich die einen bei der Familienplanung und andere stapeln Bierkisten.

Nachwuchs gibt es in der Seitenwagen-Abteilung. Beim Nachbar ist schon der Titel klar und andere Nachwuchsarbeite richtet sich neu aus. Zwischendrin gibt’s was auf die Ohren.

Neues Teammitglied

Das Seitenwagen-Team Max Zimmermann und Ronja Mahl (Zimmermann Racing/ARS Yamaha) fehlte beim IDM-Lauf in Assen. Schon im Vorfeld hat sich das Duo von der Teilnehmerliste streichen lassen. Max Zimmermann ist am Donnerstag vor dem IDM-Wochenende zum ersten Mal Vater geworden. «Wir sind überglücklich über die Geburt unserer Tochter», verkündet der Papa. Die kleine Lisa kam einen Tag zu früh zur Welt, «aber Mutter und Kind sind gesund und wohlauf», fügt Max Zimmermann hinzu. Anfang Oktober geht es dann noch Oschersleben zum Sidecar-Festival. (Quelle: idm.de)

Neuer Meister

Während die Titelentscheidung der IDM Superbike 2023 noch aussteht, sind die Nachbarn schon weiter. Der neue Meister in der Niederländischen Superbike-Meisterschaft heißt Ricardo Brink. Bis zum letzten Jahr war Brink in der IDM Superbike erfolgreich. Für diese Saison war er zurück in der Heimat und ist am Ende der Saison 2023 der Erste in der Tabelle.

Die anderen Meisterschaft

Ob IDM Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger persönlich antritt, ist nicht überliefert. Aber entgehen lassen wird er sich das Schauspiel nicht. Am kommenden Sonntag ist in der Zimmerei Hobelsberger Tag der Offenen Tür. «Gewinne ein einmaliges Erlebnis beim traditionellen Bierkistenkletterwettbewerb», steht in der Einladung «Als Hauptpreis winkt ein Gutschein für ein aufregendes Rennwochenende mit Patrick Hobelsberger beim Team GERT56 in der IDM auf dem Hockenheimring. Als VIP-Gast erhältst du exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Rennens und kannst das Team hautnah erleben. Die Gewinner dürfen sich zudem auf eine Übernachtung für 2 Personen freuen, um das gesamte Rennwochenende in vollen Zügen zu genießen. Teilnehmen ist einfach: Beweise deine Geschicklichkeit beim Bierkistenklettern und sichere dir die Chance auf dieses unvergessliche Erlebnis. Nimm jetzt teil und schnapp dir den Sieg – vielleicht bist du schon bald beim IDM-Rennen auf dem Hockenheimring dabei.»

Der Seitenwechsel

Im DMSB Podcast gibt es eine neue Folge. Von den neuesten Entwicklungen bis hin zu Hintergrundberichten und Interviews mit den Top-Akteuren im Sport: Die Gäste bei Oli Sittler geben jeden Monat tiefe Einblicke in die Welt des Motorsports. In der sechsten Folge: Jan Seyffarth spricht mit Oli Sittler über den Perspektivwechsel vom Rennfahrer zum Sportwart, die Arbeit der Sportkommissionen und die Bedeutung des Engagements von Fahrern für die Gestaltung des Motorsports von morgen. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt oder direkt beim DMSB.

Neues Material

Der Northern Talent Cup wird ab 2024 von Honda angetrieben! Um den Wettbewerb mit dem European Talent Cup im Finetwork FIM JuniorGP™ Paddock in Einklang zu bringen, wird die Honda NSF 250 R ab der nächsten Saison die einzige Maschine für das NTC-Starterfeld sein.



Der Northern Talent Cup richtet sich an Fahrer aus den nord- und mitteleuropäischen Ländern und ist darauf ausgelegt, einen engen Wettbewerb auf kostengünstige Weise zu schaffen. Dazu gehört auch der Kalender, der sicherstellt, dass Fahrer aus der Region nicht in einen anderen Teil des Kontinents reisen müssen, um ihre Karriere auf dem Weg zur MotoGP™ voranzutreiben. Durch die Umstellung auf Honda-Maschinen ab 2024 wird das Material, das im NTC eingesetzt wird, dem des European Talent Cups angeglichen, wodurch ein vergleichbareres Sprungbrett geschaffen wird und sichergestellt wird, dass die Fahrer in ähnlicher Weise auf den nächsten Schritt in ihrer Karriere vorbereitet sind, egal ob sie im ETC oder im NTC fahren.