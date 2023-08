IDM Superbike: Assen-Matchball für Florian Alt

Honda-Pilot Florian Alt vom Team HRP könnte am kommenden IDM-Wochenende in Assen sein Dauer-Abonnement auf den Superbike-Vizetitel kündigen und sich die Meisterkrone 2023 vorzeitig aufsetzen.

Pünktlich zum vorletzten Wochenende der IDM Superbike wird es Zeit, den Taschenrechner anzuschmeißen und durchzurechnen, wer, wann, wie Meister werden kann. In Führung liegt seit dem ersten Rennen Honda-Pilot Florian Alt. Er hat bisher 181 Punkte kassiert. Durch das Fehlen der Piloten Alt, Ilya Mikhalchik, Leandro Mercado und Bastien Mackels beim letzten IDM-Wochenende auf dem Red Bull Ring, das Quartett war stattdessen bei der Langstrecken-WM im japanischen Suzuka unterwegs, wurde die Top-Ten-Tabelle nochmals ordentlich durcheinandergewirbelt. Hannes Soomer auf Platz 2 der Tabelle (127 Punkte) konnte am Red Bull Ring nicht allzu viel Zähler wettmachen, daher bleibt sein Rückstand auf dem Spitzenreiter entsprechend groß.

100 Punkte sind bei den letzten vier Rennen, zwei in Assen und zwei in Hockenheim, noch zu holen. Somit hätte theoretisch sogar noch Bastien Mackels als Siebter mit seinen 93 Punkten Chancen auf den Titel. Dafür dürfte Alt aber nur sechs Punkte holen und Mackels vier Mal gewinnen. Wirklich weiterrechnen muss man diese Variante eher nicht.

Als Achter ist mit 80 Punkten Bálint Kovács der erste Pilot in der Liste, der im Kampf um den Titel definitiv raus ist. Sollte Alt im ersten Rennen den Sieg holen, könnte er den Titel vorzeitig klarmachen, dafür dürfte aber weder Soomer, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger oder Philipp Steinmayr Zweiter werden. Will sich Hannes Soomer noch Chancen auf den Titel sichern, muss er in Lauf 1 mindestens Elfter werden und fünf Punkte holen. Holt er nur vier, wäre der Este raus aus dem Rennen. Denn selbst, wenn Alt keine Punkte mehr holen und der Este noch drei Siegen kassieren würde, wäre das nicht genug. Bei Punktegleichstand wird der Meister, der die meisten Siege hat und das wäre dann Alt.

Gewinnt Alt auch das zweite Rennen hätte er 231 Punkte und selbst wenn Soomer zwei Mal Zweiter wird, wäre die Sache mit dem Titel erledigt. Soomer käme bei 40 Punkten für zwei zweite Plätze auf 167 Punkte und hätte damit einen Rückstand auf Alt von 64 Punkten, zuviel bei 50 verbleidenden Punkten in Hockenheim.

Bis zum Schluss spannend bleibt dagegen die Frage nach dem Vize-Titel. Da kann man sich aktuell das Rechnen sparen und der Taschenrechner kommt erst in Hockenheim wieder zum Einsatz.

Punktetabelle IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 181 Punkte

2. Hannes Soomer (EST/Honda) 127 Punkte

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 120 Punkte

4. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 117 Punkte

5. Philipp Steinmayr (A/BMW) 114 Punkte

6. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 111 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 93 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 80 Punkte

9. Kamil Krzemien (PL/BMW) 67 Punkte

10. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 61 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 60 Punkte

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 56 Punkte

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 54 Punkte

14. Vladimir Leonov (D/Yamaha) 49 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 27 Punkte