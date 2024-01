Max Neukirchner steigt als IDM-Coach aus 04.01.2024 - 13:29 Von Esther Babel

© Top Superbike Neukirchner (3.v.re.) mit seinen neuen YART-Kollegen

Statt Piloten in der IDM zu beraten und zu coachen, wird der ehemalige Superbike-WM-Pilot zukünftig die Zügel in der Endurance-Weltmeister-Truppe von Mandy Kainz in der Hand halten. IDM-Job war unbefriedigend.