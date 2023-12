Zwei Niederländer greifen 2024 nach zwei IDM-Titeln

In den Klassen Supersport 300 und Supersport kommen mit Loris Veneman und Twan Smits zwei Titelkandidaten aus dem Nachbarland. Beide konnten schon in ihrer Klasse gewinnen und wollen das 2024 öfters tun.

Das Team Molenaar Racing war 17 Jahren auf höchstem Niveau aktiv. Mit dem japanischen Fahrer Haruchika Aoki gewannen die Niederländer 1995 und 1996 den Weltmeistertitel in der 125er-Klasse. Das Rennteam von Arie Molenaar war ein Begriff im niederländischen Motorsport. Unter anderem fuhren die Brüder Haru und Nobu Aoki, Noriyasu Numata, Jürgen van den Goorbergh, Randy Krummenacher und Luis Salom zwischen 1995 und 2010 unter dem Namen von Arie Molenaars Grand Prix Team. Das Grand Prix Team löste sich Anfang 2011 auf.

Im Jahr 2020 wurde das Molenaar Racing Team mit der Teilnahme an der IDM Supersport 300 wiederbelebt. Zunächst auf KTM, ab 2022 auf Kawasaki mit Sven Doornenbal und Thom Molenaar als Fahrer und 2023 mit der Verstärkung durch Senna van den Hoven.

Das Molenaar Racing Team wird 2024 in der IDM Supersport 300 in neuer Besetzung an den Start gehen. Thom Molenaar fungiert nun als Manager und freut sich, dass Loris Veneman seinen Platz einnehmen wird. Senna van den Hoven wird das zweite Jahr für das Molenaar Racing Team fahren, während Sven Doornenbal zurücktreten wird. Wer seinen Platz einnehmen wird, ist noch offen.

Das Team selbst war mit den Fortschritten der Fahrer zufrieden, aber die Konkurrenz in der IDM Supersport 300 erwies sich größer denn je. Viele WM-Fahrer nahmen regelmäßig an der IDM teil, was das Niveau erheblich anhob. «Die Messlatte scheint auch in der nächsten Saison hochzuliegen», meint das Team in weiser Vorausicht, und hat sich mit der Verpflichtung von Loris Veneman optimal darauf vorbereitet.

Veneman fuhr in der vergangenen Saison ein mehr als überzeugendes erstes Jahr in der Supersport 300-WM, bei der er mehrmals auf dem Podium stand, darunter einmal auf dem obersten Treppchen. Beim IDM-Wochenende in Assen schloss sich der 17-jährige Fahrer aus Dalfsen dem Molenaar Racing Team an und gewann auf Anhieb sein erstes Rennen. Ähnlich sehen die Pläne des Teenagers auch 2024 aus, denn im nächsten Jahr wird er erneut in der WM antreten, die IDM kommt obendrauf. Senna van den Hoven bleibt dem Team ein weiteres Jahr erhalten.

Das Team Apreco und Twan Smits verlängern ihren Vertrag für die internationale Supersport-Saison der Deutschen Motorradmeisterschaft im Jahr 2024. Smits wird auf einer Yamaha YZF-R6, unterstützt von Ten Kate Products, in der Supersport-Kategorie aktiv sein. Das Team Apreco und Smits werden im nächsten Jahr alles daran setzen, die Meisterschaft in der IDM-Supersport-Kategorie zu gewinnen.

Das Team Apreco freut sich, seine Zusammenarbeit mit Twan Smits in der kommenden IDM Supersport-Saison fortzusetzen. Die Kombination mit Smits und dem Team macht es zu einem grundsoliden Duo. Die Zusammenarbeit führt zurück ins Jahr 2019, dem Jahr, in dem Smits seine allererste Saison auf den großen Strecken begann. Er fuhr von 2019 bis 2021 in der IDM Supersport 300 zusammen mit dem Team Apreco. Hier zeigte er bereits tolle Ergebnisse.

2022 wechselte der junge Niederländer teamintern in die IDM-Supersport-Klasse. In seiner Debütsaison hinterließ er mit mehreren Podiumsplatzierungen einen starken Eindruck. Dieses Gefühl setzte er 2023 fort, machte große Fortschritte und zeigte eine echte Siegermentalität. In neun von 13 Rennen schaffte er es auf das Podium, darunter viermal als Sieger. 2024 startet der 19-Jährige in seine dritte Saison in dieser Klasse, mit dem Ziel, Meister in der IDM Supersport zu werden. Neben der IDM strebt er auch einige Wildcard-Einsätze in der Supersport-Weltmeisterschaft an.

Twan Smits: «Ich freue mich sehr auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in der IDM Supersport zusammen mit dem Team Apreco und Ten Kate Products. Letztes Jahr haben wir schon einige schöne Momente gezeigt, aber manchmal habe ich zu viele Fehler gemacht. Daher gibt es noch viele Aspekte, in denen ich mich weiter verbessern und entwickeln kann. Wir setzen den Aufwärtstrend fort. Ich möchte mich beim Team Apreco und Ten Kate für das Vertrauen bedanken. Auf zum nächsten Jahr.»

Evert Blom: «Als Team sind wir sehr glücklich, eine weitere Saison mit Twan zu arbeiten. Twan hat uns überrascht. Das gibt dem ganzen Team Auftrieb, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Im Moment spielt die Erfahrung Twan noch einen Streich, aber das werden wir in der nächsten Saison aufpolieren. Mehr Neuigkeiten zu den anderen Fahrern unseres Teams gibt es bald.»

Anfang nächsten Jahres werden in Spanien die ersten Tests für 2024 absolviert, bevor die IDM-Saison beginnt. Die deutsche Supersport-Meisterschaft beginnt am Wochenende vom 3. bis 5. Mai auf dem Sachsenring.