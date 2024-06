Kann Andreas Kofler seinen IDM-Vorsprung halten?

Der Österreicher des Teams Yamalube Motorsport Kofler hat im der IDM Supersport den Belgier Luca de Vleeschauwer im Nacken sitzen. Auch sein Teamkollege Lennox Lehmann rückt näher.

Für das oberösterreichische Team Yamalube Motorsport Kofler wartet beim dritten Rennwochenende der IDM jene Strecke mit der kürzesten Anreise. Für die Mannschaft rund um den Führenden der Supersport-Meisterschaft Andreas Kofler warten die Rennen in Most in der Tschechischen Republik, einer Strecke, an die der 19-Jährige sehr gute Erinnerungen hat.

«Im Vorjahr hatte ich dort einen Gaststart als Ersatzfahrer in der Weltmeisterschaft und in beiden Rennen gab es Punkte für mich», so der Yamaha-Pilot aus Österreich, der einen knappen Vorsprung in der Meisterschaft auf Luca de Vleeschauwer im Gepäck hat. Der Belgier gewann zuletzt beide Rennen in Oschersleben, Kofler wurde einmal Sechster und im zweiten Lauf Zweiter.

Auch sein IDM Supersport-Teamkollege Lennox Lehmann zeigte sich sehr stark in Oschersleben, stand als Zweiter und Dritter zweimal auf Podium. «Ich will den Schwung aus Oschersleben mitnehmen nach Most. Wir haben dort schon getestet, von dem her ist die Strecke erstmals kein Neuland mit der 600er für mich, was mir zusätzlich Auftrieb gibt», so der Dresdner.

«Es ist schon wirklich gut, wie wir in diese Saison gestartet sind. Wenn man bedenkt, dass wir ein völlig neues Team in dieser Serie sind, sind die Abläufe schon richtig gut, was wir vor allem in den Zeittrainings immer unter Beweis stellten», erklärte Andreas Kofler, der sich gemeinsam mit seinem Teamkollegen an den ersten beiden Rennwochenenden immer in der ersten Startreihe qualifizierte.

Auch für Superbike-Pilot Maximilian Kofler ist die Strecke in Most eine Bekannte aus seinen Jahren in der Supersport-WM. «Das ist jetzt der erste Kurs der Saison, den ich auf so einem Motorrad schon gefahren bin, von dem her erleichtert das natürlich die Umstellung auf das Superbike und im Gegensatz zum Sachsenring und Oschersleben muss ich nicht noch in den Trainings die Kurven kennenlernen, sondern kann mich gleich auf die richtige Linienwahl konzentrieren», so der 23-Jährige, der zuletzt einen Punkt trotz Arm-Pump-Problemen in Oschersleben erobern konnte.

Andreas Kofler und Lennox Lehmann absolvieren am Samstag schon ihr erstes Rennen, das zweite dann am Sonntag. Beide Superbike-Rennen mit Maximilian Kofler sind dann für den Sonntag angesetzt.