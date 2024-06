Jörg Teuchert: «Ich bin jetzt offiziell alt»

Sein Titel in der Supersport-Weltmeisterschaft ist bald ein Viertel Jahrhundert alt. Doch wirklich ruhiger lässt es Jörg Teuchert nicht angehen. Obwohl ihm die Ärzte sein Alter nun bestätigt haben.

Das Thema «älter werden» geht auch an einem ehemaligen Welt- und IDM Superbike-Meister nicht spurlos vorüber. Im Februar diesen Jahres feierte Teuchert seinen 54. Geburtstag. Aktuell laboriert Teuchert, der seit dem Ende seiner Karriere erfolgreich ein Fahrrad-Geschäft im fränkischen Hersbruck betreibt, an einer alten Handverletzung rum, die ihm wohl auch noch in der nächsten Zeit beschäftigen wird.

«Diese Verletzung habe ich mir 1988 bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall zugezogen», beschreibt er die Lage. «Inzwischen macht sie mir doch Probleme. Ich hatte mir damals das Kahnbein gebrochen und das wurde auch operiert. Aber der Verschleiß im Gelenk ist momentan ziemlich dramatisch.»

Ursprünglich wollte Teuchert am vergangenen Wochenende, als in Schleiz die IRRC unterwegs war, mal wieder selbst ein wenig Moped fahren. «Nur für mich und nicht als Instruktor», erzählt er. «Doch stattdessen musste ich erst mal zum Onkel Doktor. Dann werde ich wohl ein paar Spezialisten aufsuchen, um herauszufinden, was man mit dem Handgelenk jetzt anstellen müsste, damit wir es nochmal für die nächsten 30 Jahre fitmachen. Denn ich will ja noch weiter Motorradfahren und weiter Mountain-Biken.»

«Jetzt weiß ich also auch offiziell, dass ich alt bin», so seine ganz persönliche, mit ordentlich Sarkasmus garnierte Analyse. «Denn 1988 haben mir die Ärzte nach der Operation gesagt, dass ich im Alter eventuell mal Probleme mit dem Handgelenk habe. Wobei ich mich nicht alt fühle. Ich denke, ich werde mich im Herbst operieren lassen und dann wird es wohl mal ein Päuschen geben und ich hoffe, dass ich zumindest in der zweiten Winterhälfte wieder mit ein paar Leuten in Spanien Moped fahren kann.»