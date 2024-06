IDM Most: Einige Verletzte und illustre Gäste

In Most kann es losgehen

Ab heute geht es im Autodrom Most mit der IDM und der Seitenwagen-Weltmeisterschaft weiter. In der IDM Superbike fehlen vier Teilnehmer, dafür gibt es einige Gastfahrer, auch mit Blick auf die WM in Most.

Johann Flammann vom Team Kawasaki Weber Motos, Jan Mohr vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW und Martin Vugrinec von Oliver Skachs neuem Kawasaki-Team haben schon im Vorfeld einen Krankenschein bei der IDM-Verwaltung eingereicht. Flammann und Mohr konnten immerhin beim ersten IDM-Lauf am Sachsenring noch antreten. Flammann nur teilweise. Der Neueinsteiger zog sich eine Fleischwunde an der Hand zu und musste den Auftakt vorzeitig beenden. Jan Mohr landete bei Testfahren in Oschersleben, kurz vor dem IDM-Event, auf der rechten Schulter und brach sich das Schulterblatt. Beide spekulieren auf eine Rückkehr in Schleiz, vier Wochen bleiben noch zur Regeneration.

Martin Vugrinec konnte seinen neuen IDM Superbike-Job noch nicht antreten. Er brach sich bei Testfahrten zur Langstrecken-WM das Bein. Die Ärzte haben dem ungeduldigen Vugrinec aber noch kein grünes Licht gegeben.

Neuestes Mitglied im Club der Verletzten ist Ducati-Pilot Vladimir Leonov. Er hatte sich kurz vor der Abreise nach Most bei Testfahrten auf dem Moskau Raceway verletzt. Die genaue Diagnose steht noch aus. «Doch für Most fällt er definitiv aus», bestätigt sein Teamchef Denis Hertrampf.

Most-Gästeliste

Für Johann Flammann und Jan Mohr nominieren die jeweiligen Teams keine Ersatzpiloten. Anders schaut es da im Team von Oliver Skach aus, die im ersten Jahr ihres IDM-Engagements noch alles an Daten und Informationen sammeln, was sie kriegen können. Am Sachsenring war kurzfristig Kawasaki-Kenner Nico Thöni eingesprungen. In Oschersleben übernahm dann WM-Pilot Federico Caricasulo. Der Italiener steht auch für Most auf der Teilnehmerliste. In Oschersleben kam Caricasulo noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig. In Most will er nachlegen, auch mit Blick in Richtung seines Most-Einsatzes in der Supersport-Weltmeisterschaft.

Einen Gaststart absolviert in der IDM Superbike BMW-Pilot Moritz Jenkner, der sonst in der Pro Superstock 1000 unterwegs ist, die im Rahmen des IDM-Ausflug nach Most aber nicht dabei ist.

WM-Besuch gibt es auch in der IDM Supersport. Der Schweizer Marcel Brenner hat sich mit der Kawasaki des Teams Viamo Racing by MTM angemeldet, um seine Most-Kenntnisse im Rennmodus aufzufrischen. Ebenfalls auf der Liste stehen Jonas Kocourek mit dem Team Ducati SP Race Project und Piotr Biesiekirksi mit einer Ducati des Teams Euvic Racing.

Drei Gäste haben sich in der IDM Supersport 300 angemeldet. Das Team Smrz BGR reist mit dem US-Amerikaner Christopher Clark und dem Tschechen Filip Novotny ins Autodrom von Most. Aus Italien ist Yamaha-Pilot Marco Gaggi dabei.