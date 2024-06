IDM Most: Der Plan am Freitag

Der Freitag in Most

Es wird heiß im tschechischen Most. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch bei den Temperaturen. 30 Grad werden erwartet, wenn die IDM Solo-Klassen, die Superside-WM und zwei Nachwuchsklassen durchstarten.

Zum dritten Mal in diesem Jahr treffen sich die Piloten der IDM Supersport 300, der IDM Supersport und der IDM Superbike. Bis jetzt zeichnet sich noch kein Titelfavorit so wirklich ab. Noch am Start sind die Teenager des Northern Talent Cup und des KTM Junior Cups.

Die Vorfreude

«Raceweek», verkündete schon Tage vorher IDM Supersport-Pilot Luca de Vleeschauwer, bevor er sich auf die Reise nach Most machte. Der Belgier hatte Hersteller Triumph und seinem Team MotoLife zuletzt den Doppelsieg beschert. In Most will er seine Jagd auf den derzeit Führenden Andreas Kofler fortsetzen. «Dieses Wochenende geht's in die dritte Runde der IDM», zählt der Vleeschauwer auf. «Im Moment sind wir auf P2 in der Meisterschaft, mit nur 2 Punkten Unterschied zum Ersten. Mal sehen, ob wir versuchen können, diese Lücke zu schließen. Allerdings haben sich mein Fokus und meine Ziele nicht geändert, und diese sind, innerhalb der Spitzengruppe zu kämpfen und jede Sekunde davon zu genießen. Bis bald und danke an alle, die mithelfen.» Auch IDM Superbike-Leader Florian Alt ist startklar. Der 28-jährige Deutsche aus Engelskirchen freut sich auf Most. «Die Strecke ist gut für das Motorrad und auch für mich», erklärt er auf idm.de. Letztes Jahr hat Alt ein Rennen in Most gewonnen. «Inzwischen haben wir wieder einen Schritt nach vorn gemacht und BMW noch einen größeren. Aber ich denke positiv, auch wenn ein Sieg nicht einfach wird.»

Die Strecke

Streckenlänge: 4.212 Meter

Fahrtrichtung: Im Uhrzeigersinn

Sektor 1: km 0,000 (Start/Ziellinie) bis km 1,098

Sektor 2: km 1,098 bis km 2,026

Sektor 3: km 2,026 bis km 3,974

Sektor 4: km 3,974 bis km 4,212

Pole-Position: Auf der linken Seite

Long Lap: Bei Turn 10

Zeitstrafe (ersatzweise): Drei Sekunden pro LLP

Automatische Zeitstrafe: 27 Sekunden

Speedlimit Boxengasse: 60 km/h (ab dem Board)

Strecken-Öffnungszeiten: Freitag 08.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 08.15 bis 18.30 Uhr, Sonntag 08.30 bis 18.00 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten darf die Strecke nur mit nichtmotorisierten Fahrzeugen, und natürlich zu Fuß, genutzt werden.

Der Stream

Am Freitag gibt es wie üblich noch nichts im Stream zu sehen. Verfolgen kann man die Trainings per Live-Timing von Bike Promotion. Die Stream-Crew der Produktionsfirma Radio Viktoria ist bereits dabei, alles für den Samstag vorzubereiten, an welchem ab Nachmittag gesendet wird.

Das Wetter

In Černý Most gibt es am Tag überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 31°C. Nachts kann es zeitweise etwas Regen geben bei Werten von 18°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 73 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, den 21.Juni 2024

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 R7 Cup

08.55 bis 09.25 Uhr FP1 NTC

09.35 bis 10.05 Uhr FP1 IDM Superbike

10.10 bis 10.30 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.40 bis 11.05 Uhr FP1 IDM Supersport

11.10 bis 11.40 Uhr FP Superside WM



11.50 bis 12.10 Uhr FP2 R7 Cup

12.15 bis 12.45 Uhr FP2 NTC

13.00 bis 13.30 Uhr FP2 IDM Superbike

13.35 bis 13.55 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.05 bis 14.30 Uhr FP2 IDM Supersport

14.35 bis 15.00 Uhr FP KTM JC



15.10 bis 15.30 Uhr Q1 Superside WM

15.40 bis 16.10 Uhr PreP IDM Superbike

16.15 bis 16.45 Uhr FP3 NTC

16.55 bis 17.15 Uhr Q1 R7 Cup

17.20 bis 17.45 Uhr Q1 KTM JC