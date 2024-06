Most: Von der IDM zur WorldSBK

Noch hat's Platz in Most

Wer nach der IDM im Autodrom Most noch mehr Lust auf die tschechische Strecke hat, kann seine nächsten Touren gleich planen. Nächstes Highlight wird sicherlich die Superbike-WM (19. – 21.07.2024)

Aktuell sind noch die Piloten der IDM und der Sidecar-WM in Most an der Reihe. In zwei Wochen kommen die Fahrer der Internationale Bike Promotion Meisterschaft dran. Nach einer kurzen Pause kommen die Piloten der Superbike-, Supersport- und Supersport 300-WM ins Autodrom. Volle Zuschauerränge garantiert.

Mit dem Motorrad zur WorldSBK

Für Motorradfahrer, die zur Superbike-Weltmeisterschaft WorldSBK (19. bis 21. Juli) mit ihrem eigenen Bike kommen, muss das Erlebnis nicht damit enden, spannende Rennen von der Tribüne aus zu verfolgen. Durch den Kauf eines speziellen Pakets kann man aktiv am Geschehen auf der Rennstrecke teilnehmen. Für Motorradfahrer stehen zwei spezielle Pakete zur Verfügung, die nicht nur den Eintritt zur Veranstaltung, sondern auch das Parken und die Bike-Parade - eine gemeinsame Fahrt auf der Rennstrecke - beinhalten. Wie bei klassischen Zuschauertickets kann man zwischen einer kostengünstigeren Variante mit einem Ticket für den Zuschauerhang und einem Ticket wählen, das auch den Zugang zum Rennpaddock umfasst.

Bike Entry Zuschauerhang: Dieses Paket beinhaltet den Eintritt zum Zuschauerhang für eine Person pro Tag, einschließlich des Parkens des Motorrads auf der asphaltierten Fläche im Polygon. Im Rahmen des Pakets besteht die Möglichkeit, an der Bike Parade teilzunehmen, einer gemeinsamen Fahrt von Motorradfahrern auf der Rennstrecke, die an jedem Wochenendtag zum Abschluss des Programms stattfindet. Der Preis für das Paket beträgt im Vorverkauf 850 CZK und vor Ort 1.050 CZK.

Bike Entry Paddock + Zuschauerhang: Mit diesem Paket erhält man zusätzlich Zugang zum Rennpaddock. Der Preis für das Paket pro Person und Tag beträgt im Vorverkauf 1.600 CZK und vor Ort 2.090 CZK. Im Gebäude des Polygons steht auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Motorradbekleidung zur Verfügung. Tickets aller Art gibt es im Vorverkauf.

Truck-EM

Die nach der Superbike-WM am zweithäufigsten besuchte Veranstaltung in Most, die Truck-Racing-Europameisterschaft Czech Truck Prix & NASCAR, wird wieder an ihrem traditionellen Termin stattfinden. Vom 30. August bis zum 1. September. Auf der Rennstrecke werden die Trucks sowie die Rennwagen der europäischen Cup Serie NASCAR und einer anderen Begleitserie kämpfen. Die Veranstaltung soll Spaß für die ganze Familie bieten, was sich auch in den neuen Eintrittspreisen (in der Familienkarte ist ein Kind gratis inbegriffen) und im Begleitprogramm mit zahlreichen Attraktionen widerspiegelt.

Taxifahrten

Im Angebot ist in Most auch eine Taxifahrt im Rennwagen. Das Lenkrad hält dabei ein Profirennfahrer. Statt Taxameter gibt es einen Sechspunkt-Sicherheitsgurt, einen Helm und es warten mindestens zweimal 4.212 Meter Rennstrecke auf den Passagier. Preis: Zwei Runden 200 Euro. Für weitere Informationen krafek@autodrom-most.cz oder Telefonnummer +420 702 143 247.

Termine in Most

21. – 23.06.2024 IDM

19. – 21.07.2024 WorldSBK

02. – 04.08.2024 FIA CEZ und ESET Cup, (GT, TCR, F4)

04. – 11.08.2024 Formula Student

30.08. – 01.09.2024 Czech Truck Prix & NASCAR

27. – 29.09.2024 The Most CLASSIC

06. – 06.10.2024 Porsche Sprint Challenge Central Europa

27.10.2024 Autoshow & Sicherheitstag