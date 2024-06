IDM News: Live in Misano, Schleiz und bald Most

An diesem Wochenende hat die IDM zwar Pause, dennoch ist viel los. Die Frauen-WM startet in Misano zum ersten Rennen und auch auf dem Schleizer Dreieck geht es rund, mit IDM-Piloten als Gäste.

Bis letztes Jahr fuhr Lucy Michel im Team von Stefan Laux noch in der IDM Supersport 300. Seit heute heißt es Weltmeisterschaft. Der IDM-Leader testet in Schleiz und zwei Verletzte kommen in Most wieder.

Women only

Das Debüt der Women's Circuit Racing World Championship am kommenden Wochenende auf dem Misano World Circuit wird mit Spannung erwartet. 18 Nationen werden in der ersten Saison vertreten sein. Mit Lucy Michel und Lena Kemmer sind auch zwei Starterinnen aus Deutschland und Österreich dabei. Im ersten Jahr wird die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad eingesetzt. Die Übertragung erfolgt via Streaming auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Serie. Im deutschsprachigen Raum kostenlos ist das Angebot von ServusTV on. Nur in Deutschland zeigt SkySport Höhepunkte der Rennen.

Wieder fit

Luca Göttlicher vom Triumph-Team um Denis Hertrampf belegte beim zweiten Rennen der IDM Supersport in Oschersleben den achten Platz und erreichte damit seine bisher beste IDM-Platzierung. Zuvor bremste den 17-Jährigen eine Verletzung aus, die er sich bei Testfahrten in Most zugezogen hatte. Neben einer Fleischwunde an der Hand wurde im Nachgang auch eine Verletzung am Knochen festgestellt. Damit nicht genug, berichtete die Augsburger Allgemeine nach dem Oschersleben-Wochenende, denn Göttlicher kam damit in beiden Rennen vor seinem erfahrenen Teamkollegen Kevin Wahr ins Ziel. Ein Riesenerfolg für das Motorsport-Talent. Beim IDM-Lauf in Most sollte die Hand wieder intakt sein.

Noch eine Handverletzung

Für Johann Flammann begann die Saison 2024 holprig. Neben Leandro Mercado hatte Flammann im Team Kawasaki Weber Motos den zweiten Platz für seine erste IDM Superbike-Saison klargemacht. Doch nach einem Sturz beim Auftakt am Sachsenring musste Flammann aufgrund einer Fleischwunde an der Hand auf die Rennen in Oschersleben verzichten. In Most will der Kawasaki-Pilot wieder dabei sein.

Schneller Zwillings-Papa

So wie der ehemalige IDM Superbike-Pilot Pepijn Bijsterbosch Zeit findet, sitzt er wieder auf seiner BMW und bestreitet das eine oder andere Rennen. Nach seiner aktiven Karriere ist der Niederländer im Team des Belgiers Werner Daemen geblieben. Dort unterstützt er den Teamchef und kümmert sich um die jungen Fahrer wie z.B. Max Schmidt. Im Februar war Bijsterbosch noch Vater von Zwillingen geworden. Im Rahmen der Acht-Stunden von Spa, dem zweiten Lauf zur Langstrecken-WM, ging Bijsterbosch bei einem Rahmenrennen selbst wieder ans Gas. Er führt nun die Benelux-Trophy an.

Test in Schleiz

Ab heute und am kommenden Wochenende ist die IRRC auf dem Schleizer Dreieck zu Gast. In der Superbike-Klasse meldeten sich auch ehemalige IDM-Piloten, wie z.B. Julian Puffe, sowie einige aktuelle IDM Superbiker an. Unter ihnen IDM-Leader Florian Alt, GERT56-Fahrer Jan-Ole Jähnig, der Österreicher Thomas Gradinger und Ducati-Pilot und IDM-Neueinsteiger Lorenzo Zanetti. Die Zeiten gibt’s per Live-Timing.