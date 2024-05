IDM News: Schleiz, Oschersleben und Phillip Island

In Thüringen werden Rennen gefahren, in der Motorsport Arena Oschersleben auch und wer das nötige Kleingeld hat, fährt in Australien selbst. Einem IDM-Superbiker fehlt noch das nötige Kleingeld.

Max Neukirchner ist mal wieder als Reiseführer unterwegs. In Schleiz kann man Tickets kaufen, für die IDM in Oschersleben kann man Tickets gewinnen – oder eben auch kaufen. Böse an der Kasse vorbei muss auch ein BMW-Pilot.

Tickets für Thüringen

Vom 14. – 16. Juni 2024 brummt es wieder auf dem Schleizer Dreieck mit dem 4. Thüringer Motorsport Meeting. «Ab sofort gibt es die Wochenendtickets für die IRRC auch im Vorverkauf - in der Stadtinformation «Alte Münze», im Autohaus Hammerschmied und bei Motorradbekleidung Jürgen Hartelt», erklärt jetzt der MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC. «Der VVK-Preis beträgt 40 Euro. Alle anderen Tickets, also Tagestickets und ermäßigte Tickets, gibt es dann direkt vor Ort an den Tageskassen. Gleiches gilt für die Campingtickets.»

Max Neukirchner in Australien

Der Traum von der Rennstrecke Phillip Island will jetzt der ehemalige WorldSBK-Pilot Max Neukirchner seinen Mitreisenden erfüllen. «Mit dem TrackDay of Life erfüllen wir Träume und Wünsche auf einer Insel vor der Küste Australiens mit einer legendären Rennstrecke mit fantastischer Landschaft und Tierwelt», beschreibt Neukirchner nun seine Pläne als Trainingsveranstalter. «Ja, es ist weit, sehr weit nach Australien. 15.000 km von Deutschland über den Äquator nach Down Under sind schon eine ganze Menge. Doch die Insel nimmt dich auf und du hörst dein Racerherz schlagen. Du spürst und erlebst eine Rennstrecke, auf der die Natur mit den 200 PS starken Maschinen eine Einheit bildet. Ein 4.000 Meter langes Asphaltband verschmilzt förmlich mit dem Meer. Mit Vollgas geht es durch schnelle, langgezogene Kurven, am Horizont das blaue Meer mit meterhohen Wellen. Und am Kurvenausgang zur Start-Ziel-Geraden wirst du wieder an die Herausforderung unseres Sports erinnert. Die schwarze Ente sitzt genau dort und zeigt dir, wo die Kurve in die Gerade übergeht. Die Gashand gibt Attacke. Hier werden die Bilder der Live-Übertragungen der MotoGP zum Leben erweckt - der Traum eines jeden Asphalthelden.» Wer Reisefieber verspürt, kann sich auf Neukirchners Seite mit allen Infos umschauen.

Max Schmidts Job-Suche

Max Schmidt wird am ersten Juni-Wochenende mit dem Team Champion-alpha-Van Zon-BMW bei der IDM Superbike in Oschersleben am Start stehen. Nur zu gerne würde der Student danach weiterreisen nach Belgien, wo in Spa der nächste Lauf der Langstrecken-WM stattfindet. «Hallo Leute», lautet Schmidts Suchanfrage in den Sozialen Medien. «Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit bei der FIM Endurance World Championship EWC Circuit de Spa-Francorchamps. Wenn jemand etwas weiß, meldet euch bei mir! Es gibt noch ein paar unerledigte Dinge vom letzten Jahr.»

Baby bei IDM-Gast

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag den, 23.Mai wurde WM-Pilot Raffaele De Rosa, der auch schon als Gastfahrer bei der IDM dabei war, zum ersten Mal Vater, der kleinen Vera sowie der Mutter geht es gut. Der 37-Jährige hätte am Donnerstag und Freitag in Cremona für das Werksteam des chinesischen Herstellers QJ testen sollen, sein Teammanager gab ihm kurzfristig frei. «Das ist der wichtigste Tag seines Lebens», betonte Manuel Puccetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Noch Luft nach oben

IDM Superbike-Pilot Colin Velthuizen hatte beim Saison-Auftakt auf dem Sachsenring durch einen unglücklichen Sturz seine BMW bis auf die Grundmauern zerstört. Das Motorrad hatte sich nach einem harmlosen Ausrutscher im Kiesbett aufgestellt und war dann hinter den Reifenstapeln eingeschlagen. Jetzt wird gemeinsam eine Sammelaktion gestartet, um das nötige Geld und damit auch die Fortsetzung der Saison 2024 auf eine sichere Basis zu stellen. «Motorsport ist nicht nur ein sehr schöner, sondern leider auch ein sehr teurer Sport, bei dem 200% Einsatz und Talent nicht ausreichen, um an die Spitze zu gelangen», heißt es in dem Aufruf. «Seit Jahren kann Colin auf die Unterstützung einer treuen Gruppe von Sponsoren zählen und hat es geschafft, diese immer weiter auszubauen, aber es ist noch mehr nötig, um seine Teilnahme für die Saison 2024 zu sichern und das Motorrad nach einem Unfall wieder aufzubauen.» Gut 3000 Euro sind schon zusammengekommen. Doch weitere Unterstützung ist bei Velthuizens Crowd-Funding-Aktion herzlich willkommen.

Tickets für Oschersleben

Der IDM-Promoter verlost aktuell Tickets für das nächste Renn-Wochenende. «Die Wartezeit ist fast vorüber und schon in knapp eineinhalb Wochen gibt es vom 31. Mai bis zum 2. Juni das nächste IDM-Wochenende in Oschersleben», heißt es auf der IDM-Instgram-Seite. «Auch diesmal gibt es ein Gewinnspiel und wir verlosen 3x2 Tickets für das Event in der Motorsportarena. Und so kannst Du teilnehmen – einfach: 1. Den Motorsport-Fan taggen, der die IDM unbedingt einmal live erleben muss, 2. Den Gewinnspielbeitrag liken und teilen. Du willst nicht nur zu zweit zur IDM in Oschersleben? Unter idm.de/tickets bekommst Du noch Karten.» Die Teilnahme ist bis Sonntag, 26.05.2024, 23:59 Uhr möglich.

Helfende Hände gesucht

«Näher dran geht nicht, sei dabei und unterstütze uns bei der Durchführung. Einarbeitung ist selbstverständlich und wird vor Ort erfolgen», so lautet der Facebook-Post von Ottmar Bange, der zahlreiche Rennleiter-Jobs in der Motorsport Arena Oschersleben absolviert hat, und die Suchmeldung der Race Marshals Oschersleben e.V. geteilt. «Wir suchen noch Sportwarte für die Absicherung der IDM vom 31. Mai bis 2. Juni 2024 in der Motorsport Arena Oschersleben. Wir bieten den ehrenamtlichen Helfern: 30 Euro Aufwandspauschale pro Tag, Grillabend am Freitag inkl. Filmvorführung mit dem Rennteam GERT56 plus Lunchpaket. Und natürlich tolles Racing mit sieben verschiedenen Rennklassen! Meldet euch einfach mit einer privaten Nachricht bei uns.»