IDM Schleiz: Der Plan am Samstag

Die ersten Trainings haben die Piloten der IDM- und der Rahmenklassen bereits am Freitag erfolgreich absolviert. Der Samstag ist vollgepackt mit Freien Trainings, Qualifyings, Superpole und Rennen.

Auf den Campingplätzen rund um die Strecke ist schon gut was los und die Fahrer haben bereits in den ersten Sessions gut vorgelegt. Ab heute sollen die Trainingsleistungen in zählbare Ergebnisse umgemünzt werden.

Der Rundgang

«Sie möchten etwas über die schon über 100 Jahre andauernde Geschichte des Schleizer Dreiecks erfahren oder einen geführten Rundgang um die Strecke machen, kein Problem», so werben die Verantwortlichen des Schleizer Dreiecks. «Im Programm sind Führungen in unterschiedlicher Dauer und Ausführlichkeit, ein Besuch in unserer Motorwelt Schleizer Dreieck ist immer inklusive (auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten).Das gesamte Angebot kann individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden.» Mindestteilnehmerzahl: 6 (bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl wird ein Aufschlag von 2 EUR pro Person berechnet). Grundpreis: 20 Euro.

Die WM-Abteilung

Der WM-Führende der Sidecars Markus Schlosser machte sich auch auf den Weg nach Schleiz, obwohl noch nicht mal WM-Punkte winken, und sagt: «Warum ich da hinfahre? Weil es speziell ist und Spaß macht.» Im Boot des Schweizers sitzt der 20-jährige Luca Schmidt, der seine Karriere in Zeulenroda begann und jetzt nach Schleiz gezogen ist. Er will mit Schlosser nach dem WM-Titel greifen. Schmidt hat eine sagenhafte Karriere hinter sich. Vor drei Jahren gewann er als Beifahrer von Josef Sattler den IDM-Titel. Noch nie in der Geschichte der deutschen Seitenwagenmeisterschaft hatte es einen so jungen Fahrer oder Beifahrer gegeben. Und jetzt erfolgt bereits der Griff nach der WM-Krone. Bennie Streuer, der Weltmeister von 2015, hatte etwa neun Stunden für seine Anreise aus Assen nach Schleiz eingerechnet. Der fünffache Sidecar-Weltmeister Pekka Päivärinta aus Finnland hatte sich bereits am Montag auf den Weg gemacht. Von Helsinki aus dauert es etwas länger. (Quelle: idm.de)

Die Anfahrt

Anreise aus Norden: Nutzen Sie die BAB 9 bis zur Ausfahrt Schleiz (28). Sie erkennen diese Ausfahrt schon vorab, da ca. 2 km vorher ein Hinweisschild «Rennstadt Schleiz», darauf hinweist. Sollten Sie für diese Anreiserichtungen die B2 wählen, so folgen Sie bitte an der ehemaligen Haarnadelkurve, jetzt Star-Tankstelle, den Hinweisschildern.



Anreise aus Süden: Nutzen Sie die BAB 9 bis zur Ausfahrt Schleiz (28), alles Weitere wie oben. Sollen Sie als Anreiserichtungen die B2 wählen, so folgen Sie bitte an der Luginsland-Kurve den Hinweisschildern.

Anreise aus Osten: Nutzen Sie die B 94 aus Richtung Greiz/Zeulenroda, folgen Sie ab der ehemaligen Haarnadelkurve, jetzt Star-Tankstelle, den Hinweisschildern bzw. die B 283 aus Richtung Plauen, ab der ehemaligen Waldkurve in Richtung Schleiz – Oberböhmsdorf. Im weiteren Verlauf folgen Sie bitte den Hinweisschildern!



Anreise aus Westen: Nutzen Sie die B 90 aus Richtung Bad Lobenstein bis zu Auffahrt BAB 9 (29). Von hier aus fahren Sie bis zur Ausfahrt Schleiz (28), der Rest wie oben beschrieben.



Anreise per Navigationsgerät: PLZ 07907, Schleiz, Am Stadtweg 17

Der Stream

Ab heute Nachmittag wird wieder gestreamt. Die Trainings bleiben noch dem Live-Timing von Bike Promotion überlassen, bevor im Auftrag von Radio Viktoria Eddie Mielke, Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric zum Mikro greifen und alles von den Rennen, den Siegerehrungen und aus den Startaufstellungen und dem Fahrerlager Live-Stream berichten. Auch wieder im Einsatz die Drohne.

Der Sendeplan

15:55 Uhr: Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

16:05 Uhr – IDM SSP300 RACE 1 (race start 16:15 Uhr)

16:55 Uhr – TWIN Cup RACE 1 (race start 17:00 Uhr)

17:40 Uhr – IDM Sidecar Sprintrace (race start 17:45 Uhr)

Das Wetter

In Schleiz sollte morgens der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet bei Temperaturen von 15°C. Gegen später ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperaturen erreichen 24°C. Abends gibt es in Schleiz Regen und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Nachts ist es regnerisch bei Tiefstwerten von 18°C. Mit Böen zwischen 11 und 29 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, den 27.07.24

08.15 bis 08.40 Uhr Q1 IDM SSP 300

08.45 bis 09.10 Uhr Q1 IDM Supersport

09.20 bis 09.50 Uhr FP3 IDM Superbike

09.55 bis 10.15 Uhr Q2 R7 Cup

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 Pro STK 1000

10.50 bis 11.10 Uhr Q2 Twin Cup

11.20 bis 11.45 Uhr Q2 IDM SSP 300

11.55 bis 12.20 Uhr Q2 IDM Supersport

12.25 bis 12.45 Uhr Q2 IDM Sidecar



Pause



13.35 bis 13.50 Uhr SP1 IDM Superbike

14.05 bis 14.20 Uhr SP2 IDM Superbike



14.45 bis 15.15 Uhr R1 R7 Cup

15.25 bis 16.00 Uhr R1 Pro STK 1000

16.15 bis 16.50 Uhr R1 IDM SSP 300

17.00 bis 17.35 Uhr R1 Twin Cup

17.45 bis 18.15 Uhr Sprint IDM Sidecar