Das volle IDM-Programm am Schleizer Dreieck

Der sportliche Höhepunkt des Jahres auf dem Schleizer Dreieck steht an. Die IDM wird nicht nur Deutschlands beste Motorradrennfahrer, sondern auch wieder viele Zuschauer ins Schleizer Oberland locken.

Eine richtig enge Kiste ist in der Königsklasse der IDM Superbike am kommenden Wochenende zu erwarten. Vorjahresmeister Florian Alt kommt auch diesmal als Tabellenführer nach Thüringen. Allerdings trennen den Honda-Piloten in der Gesamtwertung gerade einmal zwei Punkte von seinem ärgsten Widersacher Ilya Mikhalchik. Während Titelträger Alt in Most seinen ersten Saisonsieg feiern konnte, dafür aber bereits viermal als Zweiter auf dem Podium stand, kann der Ukrainer bereits auf drei Tageserfolge verweisen.

Beide Titelaspiranten hatten ihre Probleme beim nassen Auftaktrennen auf dem Sachsenring. Das gewann überraschend Lorenzo Zanetti, der dem Duo auch in der Meisterschaft auf den Fersen ist. Der Italiener stellt mit seiner Ducati eine echte Bereicherung für die IDM dar. Auf den Rängen 4 bis 6 hat sich geschlossen die GERT56-Mannschaft, in der Reihenfolge Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger und Jan-Ole Jähnig, eingenistet. Letzterer darf sich in Schleiz als Thüringer auf sein Heimrennen freuen.

Um die breite Herstellervielfalt in der IDM Superbike zu vervollständigen, rangieren derzeit der Argentinier Tati Mercado mit seiner Kawasaki auf P8 des Gesamtklassements und der österreichische Yamaha-Pilot Maximilian Kofler schließt derzeit die Top Ten ab. Als ein ganz heißer Sieganwärter darf in Schleiz auch Markus Reiterberger gehandelt werden. Der Bayer wertet die Veranstaltung mit seiner Anwesenheit als Gastfahrer nochmals auf und dürfte den Herren Alt, Mikhalchik und Co alles abverlangen.

International und markenreich wird es auch in der Supersportfraktion zugehen. Andreas Kofler (AUT) stellt mit drei Saisonsiegen in der mittleren IDM-Klasse das Maß der Dinge dar. Der Belgier Luca de Vleeschauwer (Triumph) und der Pole Daniel Blin (Ducati) runden das Führungstrio ab.

Der aktuelle Supersport 300-Weltmeister ist auch der aktuelle Tabellenführer in der IDM Supersport 300. Der Niederländer Jeffrey Buis wird mit seiner KTM seiner Favoritenrolle gerecht. Allerdings gestaltet sich das Feld in der Nachwuchsklasse dieses Jahr bedenklich übersichtlich.

Weltmeisterlich wird es auch bei den in Schleiz überaus beliebten Seitenwagen zugehen. Aus dem globalen Championat haben sich nahezu alle Hochkaräter angesagt und wollen auf dem Dreieck eine ordentliche Show abliefern, die den Buchhübel zum Beben bringen wird.

Auch die Rahmenklassen versprechen ambitionierten Motorsport. Neben dem Twin Cup und dem Yamaha R7 Cup verspricht vor allem die Pro Superstock 1000 Unterhaltung auf hohem Niveau. Die Fans dürfen an drei kurzweiligen Tagen insgesamt 14 Rennen und authentischer Motorsport zum Anfassen erwarten.

Punkte IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 115 Punkte Florian Alt (D), Honda

2. 113 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

3. 80 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

4. 69 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 63 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

6. 62 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

7. 56 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 53 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

9. 35 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

10. 34 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 27 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

12. 27 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

13. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

14. 15 Punkte Jan Mohr (A), BMW

15. 14 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

16. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

17. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

18. 9 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

19. 7 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

20. 7 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

21. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

22. 2 Punkte Sandro Wagner (D), BMW



Noch ohne Punkte



Colin Velthuizen (NL), BMW

Marco Fetz (D), BMW

Rob Hartog (NL), Yamaha

Marc Moser (D), Ducati

Björn Stuppi (D), BMW

Oliver König (CZE), Ducati

Johann Flamman (D), Kawasaki

Julius Ilmberger (D), BMW

Leon Franz (D), BMW