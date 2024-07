Das WorldSBK-Tagebuch aus Most von Tati Mercado

Der Argentinier mal wieder in Most

Bevor es mit dem Team Kawasaki Weber Motos zur IDM nach Schleiz geht, fuhr sich der Argentinier in der Superbike-WM als Ersatzmann für Adam Norrodin in Most ordentlich warm. Platz 17 am Sonntag.

IDM Superbike-Pilot Leandro 'Tati' Mercado trat in der sechsten Runde der Superbike-Weltmeisterschaft im Autodrom Most als Ersatzfahrer im Team Petronas MIE Honda an. Dieser Woche heißt es wieder IDM. Da dieHonda-Piloten Tarran Mackenzie und Adam Norrodin beim sechsten WorldSBK-Lauf in der Tschechischen Republik nicht antreten konnten, waren es die Ersatzfahrer Hayden Gillim und Tati Mercado, die für das WorldSBK-Team auf die Strecke gingen.

WorldSBK Tag 1 in Most

Mercado kannte die Strecke bereits, da er in der WM 2022 in Most gefahren war und in den letzten beiden Jahren auch bei der IDM Superbike, und er kannte die CBR1000RR-R. Mercado konnte seine Erfahrung nutzen und bereits im FP1 einen Schritt machen, indem er seine Zeiten systematisch verbesserte, vor allem in der Schlussphase, und mit einer Bestzeit von 1.34,772 Minuten den 22. Platz erreichte. Im zweiten Training am Nachmittag arbeitete man trotz heißerer Bedingungen (Lufttemperatur 29°C, Streckentemperatur 44°C) weiter hart an der Vorbereitung auf die drei Rennen des Wochenendes. Mercados beste Referenz, eine 1.33,933 Minuten, brachte ihn auch auf den 22.Platz in der Gesamtwertung des Tages.

«Ehrlich gesagt, habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen hatte, nämlich mich an das Motorrad anzupassen und mich mit jeder Ausfahrt zu verbessern», so Mercados Kommentar. «Wir haben im FP2 einen Schritt gemacht, aber es gibt natürlich noch mehr zu tun. Ich möchte mein Gefühl vor allem am Kurveneingang und mit dem Grip am Heck verbessern, aber wir arbeiten hart und hoffentlich können wir morgen einen weiteren Schritt machen, der es uns ermöglicht, im Rennen konstant zu fahren. Es ist ein ganz anderes Motorrad als das, was ich gewohnt bin, und deshalb muss ich mich daran gewöhnen und es so einstellen, dass es zu meiner Charakteristik passt. Wir hatten erst zwei Trainings, aber hoffentlich können wir morgen positiv weitermachen.»

WorldSBK Tag 2 in Most

Beim ersten WorldSBK-Rennen in Most überquerten Leandro 'Tati' Mercado die Ziellinie als Zwanzigster. Der Samstag begann mit einem letzten freien Training, in dem der der Argentinier letzte Feinabstimmungen mit den Technikern vor der Superpole vornahmen, wobei ein entschlossener Mercado seine Bestzeit vom Freitag um eine weitere halbe Sekunde verbessern konnte. Die Superpole begann um 11 Uhr. Da jeder Fahrer seine Zeit in der begrenzten Zeit um den Bruchteil einer Sekunde verbessern konnte, qualifizierte sich Mercado mit einer Zeit von 1.32,961 Minuten als 22. Mercado kam im Rennen dann auch gut weg und machte sich sofort an die Arbeit, um einen Rhythmus zu finden. Leider hinderte ein technisches Problem Tati daran, so zu fahren, wie er es gerne getan hätte, aber er kam mit der Situation zurecht und konnte die Ziellinie erreichen.

«Es war ein schwieriges Rennen», meinte Mercado nach Platz 20, «schwieriger als ich erwartet hatte, denn gleich in der ersten Runde hatte ich Probleme beim Schalten. Das bedeutete, dass ich ein paar Mal zu lange in einem Gang fuhr. Ich fand einen Weg, zu fahren und dachte, es sei wichtig, das Rennen zu beenden und mein Verständnis zu verbessern, damit wir einen Weg für den Sonntag finden können. Es war schade, wie es gelaufen ist, aber ich wollte so viele nützliche Daten wie möglich für die nächsten Rennen sammeln. Wir werden unser Bestes geben, um morgen einen weiteren Schritt zu machen, so wie wir es bisher in jeder Sitzung getan haben.»

WorldSBK Tag 3 in Most

Der Tag begann mit einer kurzen Warm-up, in dem Mercado einige letzte Modifikationen und Checks vor dem Superpole-Rennen über zehn Runden durchführte. Um 11 Uhr ging es zum kurzen Sprint, bei dem sich der Fahrer erneut in Reihe 8 der Startaufstellung aufstellten. Mercado kam gut weg und zeigte im Laufe des Zehn-Runden-Rennens ein konstantes Tempo, das er auf dem neunzehnten Platz beendete. Das letzte Rennen des Wochenendes fand planmäßig um 14 Uhr statt. In den ersten Runden lag Mercado an neunzehnter Stelle. Doch es war schwierig, das Tempo zu finden, das es ihm ermöglicht hätte, mit der Gruppe vor ihm zu kämpfen. Am Ende belegte holte er Platz 17.

«Rennen 2 war ein wenig schneller als Rennen 1, das war positiv», so Mercado. «Wir haben für das zweite lange Rennen einige Änderungen vorgenommen, vor allem an der Elektronik, um etwas mehr Traktion zu finden und ein stabileres Motorrad zu haben. Aber es war trotzdem ein schwieriges Rennen. Ich habe versucht, der Gruppe zu folgen, aber das war leider nicht möglich. Also habe ich mich darauf konzentriert, mein Tempo zu halten, denn es war wichtig, ein konstantes Rennen zu fahren, damit das Team mehr nützliche Daten hat. Es war kein einfaches Wochenende, aber das Positive ist, dass wir jedes Rennen zu Ende gefahren sind und uns mit jeder Sitzung verbessert haben. Ich denke, wir haben auch ein paar Dinge ausprobiert, die dem Team in Zukunft helfen könnten. Ich hoffe, dass ich trotzdem hilfreich war, und ich möchte Midori Moriwaki und dem Petronas MIE Racing Honda Team noch einmal dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in der WorldSBK zu fahren. Ich wünsche auch Adam Norrodin eine schnelle Genesung.»