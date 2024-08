IDM Nürburgring: Der Plan am Freitag, mit Gewitter

Die sechste und damit vorletzte Reise der IDM geht am Wochenende an den Nürburgring. Wie es sich für die Eifel gehört mit wechselhaftem Wetter am Freitag. Besserung in Sicht.

Schon im niederländischen Assen durften sich die IDM-Piloten mit einer regennassen Strecke vertraut machen. Ein ähnliches Schicksal blüht ihnen am Freitag-Vormittag. Danach geht es aufwärts. Mit am Start auch wieder der Northern Talent Cup, der KTM Junior Cup, der Yamaha R7 Cup und die Pro Superstock 1000.

Zahlen und Fakten

Die IDM fährt auf der kurzen Variante des Nürburgrings, die 3.618 Meter lang ist. Gefahren wird im Uhrzeigersinn. Start- und Ziellinie sind unterschiedlich positioniert. Die Start-Linie, auf der Höhe von Box 26, befindet sich gut 200 Meter nach der Ziellinie. Sektor 1 geht bei der Ziellinie los und reicht bis 1,832 km. Dort geht es mit Sektor 2 los, der bis Kilometer 2,880 reicht. Der Rest bildet Sektor 3. Auch am Nürburgring gibt es neben den Flaggensignalen der Streckenposten eine digitale Anzeigen. Die Long Lap befindet sich außen herum von Turn 2. Sollte die Zeit dafür zu knapp sein, bekommt man stattdessen pro Long Lap eine Drei-Sekunden Strafe. Starts dürfen im Vorfeld nach Turn 13 geübt werden. Eine Zeitstrafe beläuft sich auf 27 Sekunden.

Die Öffnungszeiten

Die Strecke ist von Freitag bis Sonntag von 7.45 bis 18.15 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit ist das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen ist verboten.

Die Gästeliste

In der IDM Superbike kommen noch zwei BMW dazu. Moritz Jenkner, auch in der Pro Superstock 1000 am Start, und Konstantyn Pisareve gesellt sich zum Team Champion-alpha-Van Zon-BMW dazu. In der IDM Supersport haben sich als Gäste Marvin Kreimes angemeldet und Kilian Holzer für das Team Eder. In der IDM Supersport gibt es keine Gäste, es bleibt überschaubaren neun Piloten.

Der Stream

Der Stream hat am Freitag noch Pause. Zu sehen gibt es erst was am Samstag-Nachmittag. Die Trainingssitzungen kann man über das Live-Timing von Bike Promotion verfolgen. Ein paar Webcams gibt es am Nürburgring auch, allerdings sind einige davon nicht aktiv, da sie aktuell gewartet werden.

Das Wetter

Am Nürburgring kommt es morgens zu Blitz und Donner bei Werten von 15°C. Gegen später kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen erreichen 21°C. Abends ist der Himmel bedeckt bei Temperaturen von 17 bis 19°C. Nachts ist es wolkig bei Tiefstwerten von 15°C. Mit Böen zwischen 16 und 34 km/h ist zu rechnen. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag, den 30.08.2024

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 R7 Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 IDM SSP 300 + JC

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.50 bis 10.20 Uhr FP1 IDM Superbike

10.30 bis 11.00 Uhr FP1 NTC

11.05 bis 11.30 Uhr FP1 IDM Supersport

11.40 bis 12.00 Uhr FP2 R7 Cup

12.05 bis 12.25 Uhr FP2 IDM SSP 300 + JC

12.40 bis 13.00 Uhr FP2 Pro STK 1000

13.05 bis 13.35 Uhr FP2 IDM Superbike

13.45 bis 14.15 Uhr FP2 NTC

14.20 bis 14.45 Uhr FP2 IDM Supersport

14.55 bis 15.15 Uhr FP3 IDM SSP 300 + JC

15.20 bis 15.40 Uhr Q1 R7 Cup

15.50 bis 16.10 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.15 bis 16.45 Uhr PreP IDM Superbike

16.55 bis 17.25 Uhr FP3 NTC

17.30 bis 17.55 Uhr Q1 KTM Junior Cup