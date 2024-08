IDM News: Pole-Dance, Hochzeit und BMW-WM-Test

Markus Reiterberger und Hannes Soomer waren im WM-Auftrag von BMW in Italien. Eine IDM-Pilotin fährt inzwischen WM und wer Lust hat, kann sich am Nürburgring das Ja-Wort geben, Motorenlärm inklusive.

Punkte in der IDM gibt es am Nürburgring erst ab Samstag. Vielleicht ist sogar schon die eine oder andere Titelentscheidung dabei.

Kawa-Cup geht in die Verlängerung

In der IDM Superbike gibt es mit Leandro Mercado und Martin Vugrinec zwei Kawaski-Vertreter. Im Rahmen der Moto Trophy wird es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung der seit dieser Saison wiederbelebten Cup-Serie geben. Der Ninja Cup hat seine Bewährungsprobe bestanden. Die Fortsetzung in der nächsten Rennsaison seitens Kawasaki ist sicher, zumal das Interesse nach der spannenden Saison bei potenziellen Teilnehmern geweckt wurde. Wer sich für eine Teilnahme interessiert, einfach Anfragen unter info@kawasaki.de starten.

Neuling für die Ohren

Im neuesten Podcast von Max Neukirchners Firma Top Superbike, sonst als Trainingsveranstalter am Start, hat wieder einen kostenlosen Podcast auf den Markt gebracht. «Der Weg zur Rennstrecke» der Titel. «In unserer vierten Podcast-Episode erzählt uns Erik von seiner allerersten Erfahrung auf der Rennstrecke», verraten die Macher. «Wir tauchen in die Details ein und erfahren, wie Erik seine Leidenschaft für die Rennstrecke entdeckt hat. Außerdem geht es darum, warum die Rennstrecke nicht nur für Profis, sondern auch für Anfänger ideal ist. Erfahre, welche Vorteile es hat, sich auf einer abgesperrten Rennstrecke auszuprobieren und warum sie der perfekte Ort ist, um sicher und kontrolliert an seine Grenzen zu gehen. Hör rein und lass dich von den ersten Schritten auf der Rennstrecke inspirieren.»

Über die IDM zur WM

Adela Ourednickova ist eine der Frauen, die in der neuen Frauen-WM WorldWCR, die seit diesem Jahr im Rahmen der Superbike-WM ausgetragen wird, am Start ist. Ourednickova ist eine 18-jährige Fahrerin, die ihre Rennkarriere mit einem Studium zur Ernährungsberaterin verbindet. Sie kommt aus Prag in der Tschechischen Republik. Nachdem sie im Alter von 12 Jahren auf einem Minibike begonnen hatte, erhielt sie die Chance, 2022 als Wildcard-Fahrerin am Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup in Most teilzunehmen. Sie trat auch bei den Meisterschaftsrennen der DAFIT FILLA Racing Agency in Most, Brünn und am Slovakia Ring an. Letztes Jahr war sie in IDM Supersport 300 am Start. Schon damals war ihr Hobby eine Erwähnung wert. Zu ihrem Fitness-Programm gehört auch Pole-Dance an der Stange.

Nürburgring-Offerte

Wer es gar nicht ohne Motorenlärm aushält, kann am Nürburgring auch heiraten. In dem exklusiven Trauzimmer des Business Centers am Nürburgring, mit direktem Blick auf die Start- & Zielgerade, haben heiratswillige Paare die Möglichkeit sich in einzigartigem Ambiente das Ja-Wort zu geben. Zu ausgewählten Terminen im Jahr führen die Teams der Langstrecken-Serie Testfahrten durch und sorgen so für die passende Motorsport-Atmosphäre. Maximale Kapazität in Stuhlreihen: 30 Personen. Ansprechpartnerin für weitere Informationen rund um die Eheschließung am Nürburgring und Terminabsprachen ist die Standesbeamtin Frau Desiree Jüngling des Standesamtes Adenau. Tel.: 02691/ 305 303, E-Mail: Desiree.Juengling@adenau.de

Test für WorldSBK

In den vergangenen Tagen testete Hersteller BMW im italienischen Misano. Die Fahrer des BMW-Testteams Silvain Guontoli und Bradley Smith waren nicht dabei. Stattdessen kamen der vierfache IDM Superbike-Champion Markus Reiterberger und IDM Superbike-Pilot Hannes Soomer, der zuletzt in Assen bei beiden IDM-Rennen auf dem Podest stand, zum Einsatz. «Ich durfte an den vergangenen Tagen bei den BMW WorldSBK-Tests in Italien dabei sein», erzählt Reiterberger, «und bei der Entwicklung der M 1000 RR mithelfen. Dabei haben wir sehr erfreuliche Resultate erzielt. Ich bedanke mich bei BMW für diese tolle Gelegenheit.»