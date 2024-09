IDM Nürburgring: Der Sonntags-Plan mit Timo Scheider

Hoher Besuch hat sich bei den Rennen in der Eifel angekündigt. Und alles zu sehen im Live-Stream. Erste Titelentscheidungen sind nicht ganz unwahrscheinlich. Und die Pokale gibt’s von der Prominenz.

Nach zwei aufregenden, zum Großteil vernebelten Tagen, freuen sich Fahrer und Fans auf einen spannenden Renntag in der Eifel.

Der Hubschrauber

An anderen Rennstrecken beschleicht einen stets ein mulmiges Gefühl, wenn der Helikopter startet. Denn meistens liegt ein Fahrer oder eine Fahrerin drin, dem oder der man die Daumen für eine schnelle Genesung wünschen muss. Vom Hubschrauber am Nürburgring muss man sich erst einmal nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Start- und Landeplatz an der Rennstrecke wird zu allerlei Starts und Landungen genutzt. Auch ganz unabhängig von den Geschehnissen auf der Strecke.

Noch mehr Nürburgring

Wer einfach noch nicht genug von Touren in die Eifel hat, kann sich fast jedes Wochenenden am und um den Nürburgring vergnügen. Kaum sind die Teilnehmer der IDM wieder abgereist, geht es am folgenden Wochenende gleich weiter.

06. – 08.09. Ferrari Racing Days

14. – 15.09. Nürburgring Drift Cup

21. – 22.09. ADAC 1000km-Rennen

22.09. RCN / GLP

04. – 06.10. ADAC RGB Saisonfinale

11. – 13.10. ADAC Westfalen Trophy (Finale ADAC Racing Weekend)

19.10. ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie

19. – 20.10. Nürburgring Drift Cup

20.10. Nürburgring Familientag

25.10. GLP

26.10. RCN 3h Rennen

27.10. European TimeAttack Masters

08. – 09.11. Jobmesse powered by Nürburgring

16.11. ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie

30.11. Cheerleading Landesmeisterschaft RLP 2024



Und das ist noch längst nicht alles. Hier geht es zum kompletten Eventkalender.

Der Stream

Gestreamt wird am Sonntag reichlich und alles kann man live über den YouTube-Kanal der IDM mitverfolgen. «Ein besonderer Motorrad- und Motorsport-begeisterter Mann aus der DTM wird bei uns zu Gast sein», verrät Stephan Kraus, Produktionsleiter von Radio Viktoria. «Timo Scheider besucht uns mit seinem Sohn Loris. Er wird am Sonntagmittag im Interview sein und die Pokale an die Sieger der SBK-Rennen übergeben.» Zusätzlich gibt es noch das Live-Timing von Bike Promotion.

Der Sendeplan

11:15 Uhr – Welcome Moderation

11:20 Uhr – IDM Superbike RACE 1 (race start 11:30 Uhr)

12:10 Uhr – IDM Supersport RACE 1 (race start 12:20 Uhr)

13:00 Uhr – Fanwalk & Talk

13:25 Uhr – KTM Junior Cup ADAC RACE 2 (race start 13:30 Uhr)

14:05 Uhr – IDM Supersport 300 RACE 2 (race start 14:15 Uhr)

14:55 Uhr – Northern Talent Cup RACE 2 (race start 15:00 Uhr)

15:40 Uhr – IDM Superbike RACE 2 (race start 15:50 Uhr)

16:30 Uhr – IDM Supersport RACE 2 (race start 16:40 Uhr)

Das Wetter

Am Nürburgring wird morgens die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperatur liegt bei 16°C. Im weiteren Tagesverlauf scheint vom Nachmittag bis abends die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad. Nachts bedecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefsttemperaturen von 19°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 31 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag, den 01.09.2024

08.30 bis 09.10 Uhr Warm-up

09.20 bis 09.45 Uhr Q2 KRM Junior Cup

09.50 bis 10.20 Uhr Q2 NTC



10.40 Uhr Rennen 2 Pro STK 1000

11.30 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.20 Uhr Rennen 1 IDM Supersport



12.50 bis 13.20 Uhr IDM Fan Walk



13.30 Uhr Rennen 2 KTM Junior Cup

14.15 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.00 Uhr Rennen 2 NTC

15.50 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.40 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

17.20 Uhr Rennen 2 R7 Cup