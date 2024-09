IDM Hockenheim: Der Plan am Samstag

Das Wetter passt. Am Samstag können die Qualis, die beiden Superpole der IDM Superbike und die ersten Rennen bei perfektem Spätsommer-Wetter ausgetragen werden. Sogar Titelentscheidungen sind drin.

Alle IDM-Solo-Klassen haben am Samstag ihren Auftritt. Neben Supersport 300, Supersport und Superbike kommen auch der KTM Junior Cup, der Twin Cup, der Yamalube R7 Cup und die Pro Superstock 1000 zum Zug. Ab 15.05 Uhr wird gestreamt.

Die Anfahrt

Aus Norden:

A 6 Mannheim/Frankfurt, Ausfahrt AS 29 «Schwetzingen / Hockenheim».

A 61 Koblenz/Köln, Ausfahrt AS 64 «Hockenheim», über die L 722 nach Hockenheim, ab Hockenheim den Piktogrammen folgend.

A 5 Heidelberg/Frankfurt, Ausfahrt AS 39 «Walldorf», über L723 der Beschilderung folgend.



Aus Süden:

A 5 Karlsruhe/Basel, Ausfahrt AS 39 «Walldorf», über L 723 der Beschilderung folgend.

A 6 Heilbronn/Stuttgart, am Autobahnkreuz «Walldorf» auf die A 5 Richtung Heidelberg/Frankfurt wechseln. Ausfahrt AS 39 «Walldorf», über L 723 der Beschilderung folgend.

Die Parkplätze

Die Öffnung der Parkflächen ist veranstaltungsabhängig. Je nach Parksituation werden die Gäste zu den freien Parkplätzen geleitet. Die nachfolgenden Angaben sind daher nur als Empfehlung anzusehen. Aus Norden: P1, P2, P8, P9. Aus Süden: P1, P5, P6. Veranstaltungsbesucher können ihr Fahrzeug am Hockenheimring auf den frei zugänglichen Tagesparkplätzen in der Zeit von 6.00 Uhr – 20.00 Uhr zum Parken abstellen. Je nach Veranstaltung wird eine Gebühr fällig. Parken in der Zeit von 20.00 Uhr – 6.00 Uhr stellt eine Sondernutzung dar, für die eine Gebühr zu entrichten ist. Die Gebühr beträgt 100 € pro Nacht. Bitte die veranstaltungsbezogenen Informationen beachten.

Mit Handicap

Für Rollstuhlfahrer stehen bei Rennveranstaltungen am Hockenheimring auf der Südtribüne, Block C/D die besten Plätze sowie behindertengerechte Toiletten bereit. Dazu kann man den Fahrstuhl neben dem Treppenaufgang nutzen. Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt, die Begleitpersonen zahlen je nach Veranstaltung einen ermäßigten Preis oder den Normalpreis. Die Rollstuhlfahrer werden hinter der obersten Reihe positioniert, die Begleitpersonen sitzen auf der obersten Reihe vor den Rollstuhlfahrern. Behindertengerechte Toiletten, welche mit dem Euro-WC-Schlüssel geöffnet werden können, befinden sich an der Toilettenanlage Duschhaus/Fahrerlager und im Baden-Württemberg Center EG. Auch im Welcome Center an der Haupttribüne steht während der regulären Öffnungszeiten eine entsprechende Toilette zur Nutzung bereit. Für diese Toilette wird kein Euro-WC-Schlüssel benötigt.

Der Stream

Ab Samstagnachmittag gibt es wieder was zu sehen für alle Daheimgebliebenen oder auch die Zuschauer vor Ort mit genügend Daten-Volumen. Über den IDM-Live-Stream. «Am Mikro sind an diesem Wochenende Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach sowie Anabela «Chicki» Turina und Danijel Peric», erklärt der Produktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria. Alternativ steht auch jederzeit das Live-Timing oder die anschließenden Daten-Sätze mit allerlei Listen von Anbieter Bike Promotion kostenlos zur Verfügung. Die Besonderheit: In Hockenheim werden auch der Twin Cup und die Pro Superstock 1000 im Stream gezeigt.

Der Sendeplan

15:05 Uhr Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

15:15 Uhr IDM SSP300 RACE 1 (race start 15:25 Uhr)

16:00 Uhr Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 16:05 Uhr)

16:45 Uhr TWIN Cup RACE 1 (race start 16:50 Uhr)

Das Wetter

In Hockenheim gibt es am Tag ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 13 bis 24°C. In der Nacht ist es wolkenlos bei Tiefstwerten von 13°C. Mit Böen zwischen 3 und 16 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag den, 21.09.2024

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Supersport

10.05 bis 10.35 Uhr FP3 IDM Superbike

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 Twin Cup

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 R7 Cup

12.05 bis 12.30 Uhr Q2 SSP 300

13.05 bis 13.30 Uhr Q2 IDM Supersport

13.35 bis 13.50 Uhr SP1 IDM Superbike

14.00 bis 14.15 Uhr SP2 IDM Superbike



14.40 bis 15.15 Uhr R1 KTM JC

15.25 bis 16.00 Uhr R1 IDM SSP 300

16.05 bis 16.40 Uhr R1 Pro STK 1000

16.50 bis 17.25 Uhr R1 Twin Cup

17.30 bis 18.05 Uhr R1 R7 Cup