Florian Alt (Honda): «Ich hab Schmerzen wie Sau»

Nach seinen beiden fünften Plätzen beim IDM-Wochenende auf dem Nürburgring war die Titelverteidigung von Honda-Pilot Alt gescheitert und er gratulierte Ilya Mikhalchik zum Titel. Alles einhändig.

HRP-Pilot Florian Alt dürfte froh gewesen sein, als er die beiden Superbike-Läufe am Nürburgring hinter sich gebracht hatte. Denn trotz medizinischer Rundum-Betreuung machte die Hand nicht ganz mit. Zwei Wochen zuvor hatte ihn in Assen in der ersten Runde von Lauf 1 abrupt der Grip an seinem Hinterrad verlassen und sein Motorrad feuerte ihn bei 221 km/h über den Lenker. Am Ende fehlte im einiges an Haut an seiner rechten Hand und er hatte freie Sicht auf seine Sehne.

Gefahren ist er am Nürburgring trotzdem. Denn kampflos wollte er dem Ukrainer den Titel nicht überlassen. «Es wird nicht ganz einfach», schätze Alt seine Lage vor dem ersten Rennen ein. «Die sechs Runden im Warm-up gingen ganz gut. Mal sehen, ob das die 18 Runden lang geht, oder ob die letzten sechs, sieben Runden echt hart werden. Ich werde es probieren und alles geben. Denn Aufgeben ist definitiv keine Option. Wir wollen maximale Punkte holen, und das Team hat einen super Job gemacht. Klar, ich hab Schmerzen wie Sau, denn ich habe eben keine Haut mehr an vielen Stellen der Hand. Von dem her muss ich halt einfach beissen.»

Der kleine Finger der rechten Hand war für das Wochenende ausgeschaltet. «Ich muss eben mit vier Fingern an der rechten Hand auskommen», so Alt. «Ich werde versuchen, vorne ein wenig Durcheinander zu stiften. Die erste Kurve am Nürburgring ist kritisch.» Auch wenn seine Chancen überschaubar waren, schaffte es Alt mit Platz 5 die Titelentscheidung noch auf den zweiten Lauf am Nachmittag zu verschieben. Nach einem weiteren Platz 5 und Platz 2 von Mikhalchik war der Titel-Drops allerdings für Alt gelutscht.

Noch auf der Strecke zählte Alt zu einem der ersten Gratulanten des neuen IDM-Champions. «Einhändig war die Stimmung an diesem Wochenende», erklärte er anschließend. «Wie auch immer, es war ein Vergnügen, vor so vielen Fans zu fahren. Es war nicht viel mehr drin als 2xP5 an diesem Wochenende, aber ich bin froh, dass ich fahren konnte. Ein großes Dankeschön an mein Team und all die Leute hinter mir, die mich die letzten Tage unterstützt haben. Herzlichen Glückwunsch an Ilya Mikhalchik zur Meisterschaft.»