Rainer Scheidhauer feiert seinen 70. Geburtstag

Rennen fährt der gebürtige Saarländer noch immer. Am Mittwoch konnte Rainer Scheidhauer nun seinen 70. Geburtstag feiern. Ein Rückblick vom OMK-Pokal bis heute.

Der Motorradrennfahrer Reiner Scheidhauer aus Saarbrücken feierte am 18. September 2024 seinen 70. Geburtstag. Der Saarländer ist zweifacher Deutscher Meister und zählte jahrelang zu den erfolgreichsten deutschen Motorradrennfahrern in der kleinsten Klasse im Motorrad Grand Prix-Sport. Sein bestes Ergebnis war der vierte Platz 1983 beim Weltmeisterschaftslauf in Monza/Italien in der 50-ccm-Klasse auf einer Kreidler. Die beste Endplatzierung in der WM war 1983 der zehnte Gesamtrang.

In der ‚Schnapsglasklasse‘ 50 ccm holte er 1978 auf einer Kreidler 50 seinen ersten DM-Titel. Genau zehn Jahre später gewann er 1988 in der 80-ccm-Klasse auf einer Seel-Rennmaschine den zweiten DM-Titel. Mit seiner Größe von 1,63 Meter und 54 kg Gewicht hatte «Scheidi» die idealen Rennfahrermaße für die kleinen Klassen. Reiner Scheidhauer bestritt 1973 sein erstes Rennen und feierte 1975 beim Zotzenbach-Bergrennen im Odenwald seinen ersten Sieg im OMK-Pokal.

Der KFZ-Meister, der in Etzling (Frankreich) wohnt, hat immer noch Spaß am Rennfahren und ging auch in dieser Saison in der IG Königsklasse an den Start. In der GP125-Klasse führte Scheidhauer in diesem Jahr die Gesamtwertung bis zum Finale an. Mit zwei zweiten Plätzen war er in Oschersleben in die Saison 2024 gestartet, dann gewann er in Assen/Niederlande zweimal und wurde in Most/Tschechien im ersten Lauf Dritter. Beim Finale in Oschersleben stürzte im ersten Lauf ein Fahrer direkt vor ihm, wodurch er ebenfalls zu Sturz kam. Da er dadurch auf den zweiten Lauf verzichten musste, fiel er in der Endwertung auf den dritten Rang zurück.

Auch an den Hockenheimring hat Reiner Scheidhauer gute Erinnerungen. 1988 gewann er im Motodrom einen DM-Lauf und zusätzlich auch noch den Europameisterschaftslauf in der 80-ccm-Klasse. Dies war sein bisher grösster Erfolg. Bis zum Jahr 2012 ging Reiner Scheidhauer auch noch in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) an den Start. Reiner Scheidhauer wurde vom ADAC Saarland auch zweimal als erfolgreichster Motorradsportler ausgezeichnet.

Von seinem Vater Willi Scheidhauer hatte er 1988 in Saarbrücken-Scheidt die Volvo-Autovertretung übernommen, die er vor ein paar Jahren seinem Sohn Sven übergeben hat. Früher war Wasserski das Hobby von Reiner Scheidhauer, jetzt schwingt er lieber mit seiner Anne das Tanzbein. Sein Vater Willi Scheidhauer war auch ein sehr erfolgreicher Motorradrennfahrer und wurde von 1959 bis 1961 dreimal in Folge Deutscher Meister in der 125 ccm Klasse auf einer Ducati-Rennmaschine. Beim Großen Preis der Niederlande 1955 in Assen erzielte Willi Scheidhauer mit dem fünften Rang (MV Agusta 125 ccm) sein bestes WM-Resultat. Beim einem internationalen Rennen in Zandvoort/Holland besiegte er in der 125-ccm-Klasse den legendären Mike Hailwood, der in seiner Karriere neun WM-Titel errang.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum 70. Geburtstag!

1978 :

Deutscher Meister Klasse 50 ccm auf Kreidler

GP von Deutschland / Nürburgring - 9. Platz 50 ccm

GP der CSSR / Brünn - 5. Platz 50 ccm

GP von Jugoslawien / Rijeka - 9. Platz 50 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm - 15. Endrang (10 Punkte)



1979 :

Vizemeister DM Klasse 50 ccm auf Kreidler

GP von Deutschland / Hockenheim - 5. Platz 50 ccm

GP von Spanien / Jarama - 6. Platz 50 ccm

GP von Frankreich / Le Mans - 5. Platz 50 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm - 11. Endrang (17 Punkte)



1981 :

GP der Niederlande / Assen - 10. Platz 50 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm - 23. Endrang (1 Punkt)



1982 :

GP von San Marino / Mugello - 7. Platz 50 ccm

GP von Deutschland / Hockenheim - 8. Platz 50 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm - 12. Endrang (10 Punkte)



1983 :

GP von Italien / Monza - 4. Platz 50 ccm

GP von Jugoslawien / Rijeka - 6. Platz 50 ccm

GP der Niederlande / Assen - 8. Platz 50 ccm

GP von San Marino / Imola - 10. Platz 50 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 50 ccm - 10. Endrang (17 Punkte)



1984 :

GP von Spanien / Jarama - 6. Platz 80 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 80 ccm - 15. Endrang (5 Punkte)



1986 :

Vizemeister DM Klasse 80 ccm auf Seel

GP von Baden-Württemberg / Hockenheim - 7. Platz 80 ccm

Weltmeisterschaft Klasse 80 ccm - 19. Endrang (4 Punkte)



1988 :

Deutscher Meister Klasse 80 ccm auf Seel