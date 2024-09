IDM Hockenheim: Der Plan am Sonntag

Auf dem Sachsenring war die IDM im Mai 2024 losgegangen. Heute drehen die Piloten in Sachen Meisterschaft ihre letzten Runden für dieses Jahr. Es gibt noch Punkte und Titel zu holen.

Heute besteht die letzte Chance für Fahrer und Fans die IDM 2024 nochmals in vollen Zügen zu genießen. Ab 9.00 Uhr geht es mit dem Warm-up los und ab 11.00 Uhr wird gestreamt.

Bis der Arzt kommt

Das Medical Center befindet sich im großen Fahrerlager. Wenn man die Sachskurve im Rücken hat, liegt das Medical Center in der rechten hinteren Ecke. Am Wochenende trifft man dort von 8.00 bis 20.00 Uhr jemand an. Am Montag von 9.00 bis 20.00 Uhr. Wer ins Krankenhaus muss, landet in der Regel in der GRN Klinik Schwetzingen, Bodelschwinghstr. 10 in 68723 Schwetzingen. Telefon: 06202 8430

Protestkosten

Sollte man gegen irgendetwas oder irgendwen aus einer der IDM-Klassen einen Protest einlegen wollen, sollte man den Geldbeutel parat haben. Laut Artikel 152 des DMSG 2024 kostet ein Protest eine Gebühr von 250 Euro. Wird dem Protest nicht stattgegeben, ist das Geld futsch. Allerdings kann man auch gegen diese Ablehnung in Berufung gehen. Dafür muss man bei einer internationalen Rennserie 500 Euro hinterlegen. Gezahlt wird an den DMSB.

Noch mehr Hockenheim

AC/DC und Lukas Podolskis Glücklich-Festival sind auf dem Hockenheimring in diesem Jahr schon abgearbeitet. Am Sonntag-Abend ist auch an der IDM 2024 ein Haken dran. Doch die badische Rennstrecke ist noch nicht im Winterschlaf und hat noch einiges auf dem Zettel. Alle Termine gibt es im Event-Kalender.

Der Stream

«Erstmals dürfen wir am Hockenheimring nun auch unsere Live-Drohne einsetzen», freut sich Stephan Kraus von der Stream Produktionsfirma Radio Viktoria. «Neben den IDM Klassen, bei denen in den Klassen SSP300 und SSP noch der Meisterschaft entschieden wird, zeigen wir im Live-Stream vom Hockenheimring nun auch beide Rennen der Pro Superstock 1000 und des Twin Cups.» Dazu kann man sich noch das Live-Timing von Bike Promotion gönnen.

Der Sendeplan

11:05 Uhr Welcome Moderation

11:10 Uhr IDM SBK RACE 1 (race start 11:20 Uhr)

12:00 Uhr IDM SSP RACE 1 (race start 12:10 Uhr)

12:50 Uhr Fanwalk & Talk

13:25 Uhr KTM Junior Cup RACE 2 (race start 13:30 Uhr)

14:00 Uhr IDM SSP300 RACE 2 (race start 14:15 Uhr)

14:55 Uhr IDM SBK RACE 2 (race start 15:05 Uhr)

15:05 Uhr IDM SSP RACE 2 (race start 15:55 Uhr)

16:35 Uhr Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 16:40 Uhr)

17:15 Uhr TWIN Cup RACE 2 (race start 17:20 Uhr)

Das Wetter

In Hockenheim ist es morgens sonnig bei Werten von 13°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es von mittags bis zum Abend hin bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Temperaturen von 20 bis 24°C. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Werten von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 3 und 14 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag den, 22.09.2024

09.00 bis 09.40 Uhr Warm-up



09.50 bis 10.15 Uhr Q2 KTM JC



10.35 bis 11.10 Uhr R2 R7 Cup

11.20 bis 11.55 Uhr R1 IDM Superbike

12.10 bis 12.45 Uhr R1 IDM Supersport



12.40 bis 13.15 Uhr Pitwalk



13.30 bis 14.05 Uhr R2 IDM KTM JC

14.15 bis 15.50 Uhr R2 IDM SSP 300

15.05 bis 15.40 Uhr R2 IDM Superbike

15.55 bis 16.30 Uhr R1 IDM Supersport

16.40 bis 17.55 Uhr R2 Pro STK 1000

17.20 bis 17.55 Uhr R2 Twin Cup