INTERMOT und IDM machen gemeinsame Sache

Gefahren wird im Dezember in Köln nicht. Doch das IDM-Fahrerlager und zahlreiche Piloten werden im Rahmen der Motorradmesse INTERMOT zu sehen sein. Die Vorbereitungen laufen.

«Vor jedem Motorradrennen herrscht gerade in der Phase vor dem Start reges Treiben, die letzten Vorbereitungen laufen und alle Teams sind auf den Punkt fixiert, wenn die Ampel ausgeht», berichten die Macher der INTERMOT vor dem Ausstellungsstart in etwas mehr als einem Monat. «In dieser Vor-Start-Phase befindet sich auch die INTERMOT, täglich melden weitere hochkarätige Unternehmen ihr Kommen an und mit Zero, Bering, Nolan, Segura, Shark und Shoei sind gerade weitere bekannte Namen ins Messe-Starterfeld gekommen.»

So wird auch der Motorradrennsport auf der Kölner Messe eine wichtige Rolle im Programm spielen, hat Deutschland doch mit der IDM eine der spektakulärsten internationalen Rennserien und startet im April 2025 in die neue Saison. Doch Monate vor diesem Termin bietet sich den Renn-Fans und allen Interessierten in Köln die einmalige Gelegenheit, sich die PS-starken Einsatzgeräte aus der Nähe anzuschauen und in Dialog mit den Teams und ihren Fahrern zu kommen.

Vom 5. bis 8. Dezember werden die wichtigsten Teams der IDM ihre Trucks in den Kölner Messehallen präsentieren und für die einzige Paddock-Show außerhalb der Rennsaison sorgen.

Reichlich Racing-Feeling wird auf der INTERMOT zu erleben sein. Dazu werden zahlreiche Fahrer live vor Ort sein. Die Moderatoren werden sich aber nicht nur um die Technik der superschnellen Bikes kümmern: Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum und dem internationalen Umfeld haben sich bereits angekündigt. So wird nicht nur der Champion des letzten Jahres und aktueller Vize-Meister Florian Alt vor Ort sein. Die WM-Piloten Lorenzo Zanetti und Sheridan Morais werden genauso in Köln die Fans begeistern, wie beispielsweise die mehrfache Cross-Meisterin Larissa Papenmeier. Denn neben den Superbikes werden auch andere Rennserien, wie beispielsweise Moto-Cross, hautnah erlebbar werden.

Das vielfältige Programm der INTERMOT schlägt neben dem Fokus auf den Rennsport auch die Brücke zum Thema Motorradsicherheit, was sich keineswegs widerspricht. Stammen doch viele die Technik der Fahrzeuge und die Ausstattung der Fahrer betreffende Entwicklungen aus dem Umfeld des Motorsports. Airbag-Bekleidung zum Beispiel hat den Weg direkt von der Rennstrecke auf die Straßen gefunden.

Gleichzeitig wird die INTERMOT erneut Bühne für die 15. Internationale Motorradkonferenz des Instituts für Zweiradsicherheit (ifz) sein. Bei dieser weltweit einzigartigen Veranstaltung treffen sich mehr als 100 Forscher und Praktiker aus mehr als 20 Ländern zum Austausch der neusten Erkenntnisse und zur gemeinsamen Entwicklung von Zukunftsstrategien für noch mehr Motorradsicherheit.