Triumph Germany Supersport Racing: 2025 im Blick

Eine neue IDM-Klasse kommt und das Team um Denis Hertrampf will in der neuen Sportbike-Kategorie, die es ab 2026 auch mit WM-Status geben wird, von Anfang an dabei. Auch in der Supersport geht es weiter.

Im kommenden Jahr wird die neue Sportbike-Klasse in der IDM die bisherige Klasse Supersport 300 ablösen. In der Weltmeisterschaft gibt es diese Klasse dann ab dem Jahr 2026. «Somit wird diese neue Klasse die kommende Talentschmiede für den Motorrad-Rennsportnachwuchs», erklärt IDM-Teamchef Denis Hertrampf, der bisher in den Klassen Superbike und Supersport aktiv war. «Triumph hat als erster Hersteller ein fertiges Paket auf Basis der neuen Daytona 660 im Angebot. Wie schlagkräftig dieses Paket ist, hat der Titelgewinn in der diesjährigen Britischen Meisterschaft (BSB), wo die neue Klasse bereits Premiere feierte, eindrucksvoll bewiesen.»

«Die Klasse erfreut sich auch in Deutschland bereits großer Beliebtheit», so Hertrampfs Ansicht, «die ersten Teams sind schon in den Vorbereitungen und haben die ersten Motorräder in Auftrag gegeben, um über den Winter in Spanien testen zu können.» Fertiggestellt und ausgeliefert werden alle Einsatzmotorräder von Triumph Emsland, ein Unternehmen der Hertrampf Gruppe.

«Die fertig aufgebauten Daytona 660 Sportbike Rennfahrzeuge in der Basisversion, also komplett fertig exklusive Fahrwerksumbau und Übersetzungs-Kit, sind für 21.000 Euro zzgl. MwSt. zu haben», heißt es. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Triumph ein so interessantes Paket anbieten zu können. Derzeit dauert es etwa vier Wochen nach Bestelleingang, bis die Motorräder fertig aufgebaut sind. Wir gehen davon aus, dass wir ab Jahresende immer fertig aufgebaute Fahrzeuge zur Verfügung haben werden und die Lieferzeit auf 14 Tage reduzieren können.» Die Motorräder sind bei Abholung fahrbereit samt Race-Elektronik und allem, was dazu gehört. Zum Aufbau werden ausschließlich Neufahrzeuge als Basis verwendet.

Das Paket beinhaltet, angefangen von der Rennverkleidung, über die Elektronik, bis zum Abgassystem, alles, was ein Rennfahrzeug ausmacht. Die Basisversion richtet sich vorwiegend an Rennteams, die meist Spielraum bei den Federelementen und Übersetzungen haben möchten. Privatfahrer haben darüber hinaus die Möglichkeit,

eine komplett rennfertige Pro-Version zu bestellen mit Fahrwerk, Übersetzungen und weiteren Optimierungen.

Das Triumph Germany Supersport Racing Team unter der Leitung von Lothar Kraus plant in der Saison 2025 zwei Nachwuchspiloten in der Sportbike-Klasse an den Start zu bringen. «Es handelt sich um eine sehr interessante Nachwuchsklasse, ideal um junge Talente auszubilden», so Kraus. « Wir sind bereits mit einigen Fahrern im Gespräch, zum aktuellen Zeitpunkt besteht aber kein Grund zur Eile. Wir möchten unser Line-Up bis Ende des Jahres fix haben. Dass die Sportbike-Klasse 2026 auch in der WorldSBK stattfinden wird, ist natürlich perfekt. Wir befinden uns also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz.»

Supersport Next Generation 2025

Auch für das Jahr 2025 wird das Triumph Germany Supersport Racing Team in der IDM Supersport an den Start gehen. Einen Fahrer hat man wohl schon unter Vertrag, einen Namen lässt sich Denis Hertrampf aber noch nicht entlocken.

«Detaillierte Informationen werden wir voraussichtlich Ende November bekannt geben», plant das Team. «Wir haben Material für einen zweiten Fahrer, haben jedoch noch nicht final entschieden, ob wir ein zweites Motorrad einsetzen werden. Mit Luca Göttlicher, der sich in diesem Jahr großartig bei uns entwickelt hat, sind wir im Gespräch, entschieden ist aber noch nichts. Weitere interessierte Fahrer können sich gerne bei uns melden.