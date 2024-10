Fahrer für Triple M-Ducati neben Zanetti gesucht

IDM Superbike-Teamchef Matthias Moser hat den Vertrag mit Lorenzo Zanetti bereits um zwei Jahre verlängert. Doch er will nach dem Rücktritt von Marc Moser einen zweiten Piloten an Land ziehen. Bloß welchen?

Und dann musste alles ganz schnell gehen. Kurz vor dem Start in die IDM Superbike Saison 2024 stellte Matthias Moser das Team Triple M Ducati Frankfurt auf die Beine und verpflichtete den Italienischen Meister und Ducati-Testfahrer Lorenzo Zanetti. Die zweite Ducati ging nach einer längeren IDM-Pause an Marc Moser.

Viele Jahre hatte die Top-Klasse der IDM auf den satten Ducati-Sound verzichten müssen. Denn nur Hersteller, die in den Sponsor-Pool des IDM-Promoters einzahlen, können sich permanent in die Meisterschaft einschreiben. Vor der Saison 2024 kam es dann doch zu einem Agreement, das den Start für Ducati-Piloten in der IDM Supersport und der IDM Superbike möglich machte. Auch wenn die Teilnehmer auf dem italienischen Fabrikat beim Nenngeld tiefer als die Konkurrenz in die Tasche greifen mussten.

Für Marc Moser wurde es die letzte Saison auf der Rennstrecke. Er erklärte nach dem Finale auf dem Hockenheimring seinen Rücktritt vom aktiven Sport. «Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge», erklärt Vater und Teamchef Matthias Moser. «Seit seinem achten Lebensjahr war er auf Motorrädern unterwegs. Wir hatte tolle Tage und auch schlimme. Doch jetzt hat Marc einen tollen Job, in dem er stark eingebunden ist.»

«Aber wir als Team machen weiter», erklärte Moser bereits in Hockenheim und schob gleich noch die Meldung hinterher, dass er den Vertrag mit Zanetti und damit auch den Verbleib von Ducati in der IDM verlängert hatte. «Wir hatten zum Schluss sogar noch Chancen auf den dritten Platz. Wir sind als komplett neues Team angetreten und hatten keinen technischen Ausfall während der ganzen Saison. Im Vorfeld hatten wir auch keinerlei Daten und für Lorenzo waren die meisten Strecken neu.»

In Hockenheim hatte Moser auch die neue Ducati Panigale dabei. Doch mit der wird Zanetti, der an der Entwicklung des Motorrads auch weiterhin aktiv beteiligt ist, im kommenden Jahr noch nicht in die IDM starten. «Die werden wir erst 2026 einsetzen», so Moser. «Das wird sehr interessant werden.» Noch nicht offiziell bestätigt ist, wer die zweite Ducati in der IDM Saison 2025 pilotieren wird.

Geplant war Anfang Oktober ein Testtag in Oschersleben, zu dem Moser die potenziellen IDM-Kandidaten für seine zweite Ducati eingeladen hatte. «Doch das Wetter war an dem Tag eine Katastrophe», erklärt Moser, «dass wir den Termin absagen mussten. Dann hatten wir einen Testtag im spanischen Cartagena gebucht. Doch dort wurde die Strecke von den Behörden aktuell gesperrt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Termin.»