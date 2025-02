IDM News: TV-Einsatz, Zwangspause und EWC-Fahrer

Das Teilnehmerfeld in der IDM formiert sich zusehends. Zahlreiche IDM-Piloten sind auch außerhalb der nationalen Meisterschaft aktiv und haben auch sonst nette Jobs an Land gezogen.

Nicht alle sind schon in Sachen Testfahrten unterwegs. In Ungarn gibt es noch die Anerkennung fürs Vorjahr, in Belgien muss einer zuschauen und manche Eltern sind im Dauereinsatz.

Geballte IDM-Kompetenz

Nachdem Sky Sport die Übertragung aller MotoGP-Events 2025 bestätigt hatte, stehen nun auch die Experten fest. Mit Lukas Tulovic und Florian Alt sind zwei IDM-Piloten am Mikro. Marvin Fritz, der ebenfalls schon einen Titel in der IDM Superbike in der Tasche hat, wird dritte Stimme. Sky Sport wird alle 22 Grand-Prix-Wochenenden der MotoGP-Saison 2025 live übertragen. Zehn Events wird der Pay-TV-Sender in Deutschland exklusiv zeigen. Weiterhin fix gesetzt sind die beiden Sprechergrößen Eddie Mielke und Lukas Gajewski, die beide auch im Auftrag von Radio Viktoria beim IDM-Live-Stream dabei sind. Stabilität auch bei den Experten. Mit Lukas Tulovic und Florian Alt werden zwei Superbiker aus der IDM für weitere Kompetenz bei den Übertragungen sorgen.

Da die beiden noch aktiven Piloten aber zugleich Verpflichtungen in der IDM Superbike haben, kommt wie bereits 2024 mit Marvin Fritz ein weiterer Top-Insider als dritte Stimme zum Einsatz.

Preis kassiert

Der Ungar Bálint Kovács hatte im Vorjahr seinen Aufwärtstrend in der IDM Superbike erfolgreich fortgesetzt. Jetzt bekam er von seinem heimischen Club MAMS Gyorsasági eine Ehrung, bevor es in die neue Saison geht. «Danke für eine besondere Auszeichnung für meine hervorragende internationale Leistung in IDM und EWC», freut sich Kovács. «Ich bedanke mich bei dem Verein für die Arbeit das ganze Jahr über.»

IDM-Könner in der EWC

Nach dem Saisonfinale 2024 in Le Castellet ging es für Motobox Kremer Racing gleich an die Vorbereitung auf die neue Saison in der Langstrecken-WM. Neben dem Fabrikat des Motorrads steht auch das Fahrer-Quartett fest. «Die Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller Yamaha konnte erneut ausgebaut werden, sodass das deutsche Privatteam auf ausgezeichnete Unterstützung von Yamaha Motor Deutschland zählen kann», versichert der Teamchef und setzt erneut auf IDM-erprobte Piloten. Fester Bestandteil des Teams bleibt Daniel Rubin. Auch Bastian Ubl, der im September sein Renndebüt in der EWC feierte, bleibt als Ersatzpilot im Team. Neben Sheridan Morais wird als dritter Stammfahrer 2025 der Niederländer Twan Smits in den Sattel der Yamaha steigen. Der Niederländer wird in dieser Saison auch den Sprung von der IDM Supersport in die IDM Superbike wagen.

Zwangspause

Verzichten muss das Team SWPN, die mit Twan Smits und Jan Mohr in der IDM Superbike am Start stehen, in diesem Jahr auf Sasha de Vits. Es gab fortgeschrittene Pläne, den Belgier nach einem erfolgreichen Debütjahr wieder bei der IDM Supersport ins Rennen zu schicken. Der junge Belgier litt im vergangenen Jahr aber unter hartnäckigen Verletzungen und musste sich im Winter erneut einer Operation am Arm unterziehen. Leider dauerte seine Genesung wider Erwarten länger als erwartet, was es ihm unmöglich machte, mit einer angemessenen Vorbereitung in der IDM Supersport anzutreten. De Vits konzentriert sich in diesem Jahr ganz auf seine Rehabilitation.

Doppelter Einsatz

Im Hause Siebdrath wird auch 2025 wieder auf zwei Meisterschafts-Hochzeiten getanzt. Marvin hat unlängst einen Vertrag im Team Yamalube Motorsport Kofler für die IDM Supersport unterschrieben. Sein kleiner Bruder Mika startet für das SHM44 Team in ESBK Talent-Cup.