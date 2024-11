IDM News: Mikhalchik, Miller, BSB und Nina Prinz

Bevor es mit den Vorbereitungen für die IDM Saison 2025 so richtig losgeht, treffen sich zwei IDM-Meister in Barcelona. Ehemalige Piloten planen Testfahrten oder werden Instruktorin.

Nach Barcelona ist inzwischen auch die WM erledigt. Mit Stefan Bradl fuhr dort auch ein ehemaliger IDM-Sieger sein letztes Rennen als Honda-Testpilot in der MotoGP. Angefangen hatte die Karriere des Bayern unter anderem in der IDM, wo er mit dem hauseigenen KTM-Team 2005 in er Klasse bis 125 ccm seinen ersten internationalen Titel holte. Einen Moto2-WM-Titel und 19 Jahre später ist 2024 eine erfolgreiche Karriere auf der Rennstrecke zu Ende gegangen.

Rundreise mit Ilya

Lange hat es Ilya Mikhalchik nach seinem vierten Titel in der IDM Superbike nicht in seiner polnischen Wahlheimat ausgehalten. Erst war der Ukrainer in Dubai als Instruktor unterwegs, anschließend führte ihn sein Weg nach Spanien, wo er in Barcelona das Finale der MotoGP besuchte. Ein Besuch beim Australier Jack Miller inklusive. Auch Miller hat einen IDM-Titel in seiner Vita stehen. Er holte im Jahr 2011 den Titel in der IDM 125. Mikhalchik wird seinen Weg in Zukunft bei der Britischen Superbike Meisterschaft BSB fortsetzen. Laut idm.de ist auch mit der FIM Endurance World Championship ist Schluss. Hersteller BMW bleibt er allerdings treu. «Ich weiß nicht, ob der Schritt in die BSB richtig ist», zeigte sich Daemen bei idm.de skeptisch, «die Stockklasse ist neu für ihn und er muss ein Jahr investieren, um die Strecken kennenzulernen. Aber es ist seine Entscheidung.»

Testen mit Profis

Das BMW-Team rund um Werner Daemen plant bereits seine Tests für das kommende Frühjahr. Wie immer gibt es neben exklusiven Testtagen auch ein Angebot für alle, die mal mit den BMW-Könnern der IDM ihre Runden drehen wollen. «Das jährliche Vorsaison-Training von MRP Racing findet auf der neuen Rennstrecke von Sevilla statt», berichtet das Team. Mit dabei die IDM-Crew und der dazugehörige Service und Support. Gefahren wird vom 17.-19. März 2025. «Wenn Sie schon einmal an unseren Track Days teilgenommen haben, können Sie sich auf das gleiche hochwertige Erlebnis verlassen», verspricht die Crew rund um Werner Daemen. «Jede Veranstaltung ist auch für Anfänger zugänglich. Wir stellen sicher, dass alle Gruppen bei jeder Veranstaltung mit unserer Zeitmesssoftware korrekt organisiert werden.» Auch im Angebot: Happy Hour, Track Walk, Transport und Hotel und eine RC- und Krankenversicherung. «Wie bei unseren vorherigen Veranstaltungen werden wir einen Service für Reifen und Teile bereitstellen», heißt es weiter. «Für BMW-Fahrer sind alle Teile sofort verfügbar, und wir suchen nach Partnern, die auch andere Marken unterstützen.» Kostenpunkt 495 Euro.

Termine Alpe Adria

Neben den Terminen der IDM sind zahlreiche Fahrer auch bei anderen Serien unterwegs. Sei es in der Langstrecken-WM, in der Spanischen oder Italienischen Meisterschaft, und Jan Mohr verschlägt es einmal im Jahr zu einem Rennen nach Griechenland. Auch im Angebot sind die Rennen der Alpe Adria Serie.

16.-18.05.2025 Grobnik (CRO)

13.-15.06.2025 Pannoniaring (HUN)

04.-06.07.2025 Brünn (CZE)

08.-10.08.2025 Grobnik (CRO)

05.-07.09.2025 Slovakia Ring (SLO)

Training mit Nina Prinz

In der IDM Superbike ist Nina Prinz schon lange nicht mehr am Start. Doch der Motorsport spielt in ihrem Leben nach wie vor eine große Rolle. Jetzt ist auch Nina Prinz unter die Trainingsanbieter gegangen. Mit Motorradtraining NP bietet sie eine breite Palette an Angeboten, die von Motorrad- und Fahrsicherheitstrainings bis hin zu Motorradreisen reichen. Ihre Trainings sind darauf ausgelegt, Fahrer jeder Erfahrungsstufe zu unterstützen, ob Einsteiger, der die Grundlagen erlernen möchte, oder Fortgeschrittener, der seine Technik auf das nächste Level bringen will. Sicherheit steht dabei immer an erster Stelle. Die Fahrsicherheitstrainings schulen gezielt das richtige Verhalten in Gefahrensituationen und helfen, das eigene Fahrkönnen unter realistischen Bedingungen zu perfektionieren.

Honda mit Geiger

Laut idm.de plant MCA Racing-Teamchef Stefan Schmidt weiter mit dem IDM Supersport-Dritten Dirk Geiger und hat seine mündliche Zusage gegeben, dass es zusammen in die Saison 2025 geht. Der Vertrag liegt Geiger vor. Auch für Schmidts Sohn Julius Caesar Rörig ist die Fortsetzung in der Klasse fix. Ins Team kommt weitere Konkurrenz. Für Geiger gibt es 2025 nur ein einziges Ziel. Er soll und will den Meistertitel holen. Nach seinen fünf Podiumsplätzen auf der Honda CBR 600 RR in der vergangenen Saison, inklusive des krönenden Laufsieges beim Finale, kommt nichts anderes in Frage. Stefan Schmidt und sein Team, das Honda auch in der Markenmeisterschaft weiter nach vorn bringen soll, werden den Fahrern neu aufgebaute Motorräder hinstellen. Das gilt auch für den dritten CBR 600 RR-Kollegen, den Schmidt ankündigt. Vierter Mann im Bunde wird Dominik Blersch, allerdings im Pro Superstock Cup, in dem er 2024 Gesamt-Dritter wurde. Der 26-Jährige wechselt von BMW auf die Honda CBR 1000 RR-R.