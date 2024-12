IDM News: Geschenke, Rabatte und Vorverkauf

Die Meisterschaft selbst macht zwar gerade Winterpause, doch so ganz hat der allgemeine Winterschlaf noch nicht eingesetzt und die ersten Pläne für 2025 werden gemacht. Auch Tickets gibt es schon.

Wer noch Geschenke für Weihnachten braucht, wird auch bei der IDM fündig. Unter anderem kann man sich Tickets für die komplette Saison 2025 schnappen. Auch sonst kann man rund um die IDM sein Geld loswerden.

Neuer Kalender

Brandneu und frisch aus der Druckerei: Der Teamkalender ‚Team Schlosser 2025‘ ist da. «Ein riesiges Lob und ein herzliches Dankeschön gehen an Ricky für das großartige Design und an die Druckerei Raffke für die blitzschnelle Abwicklung und den schnellen Druck», erklärt Markus Schlosser. «Sucht ihr noch ein perfektes Weihnachtsgeschenk? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Der Kalender ist nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker. Interesse? Schickt uns einfach eine private Nachricht per Facebook – wir freuen uns auf euch. Viel Freude mit unserem Teamkalender 2025.»

Garagen-Flohmarkt

In Belgien, in der Nähe von Zolder, ist im Team MRP rund um den IDM Superbike-Champion Ilya Mikhalchik wieder der alljährliche Garagen-Sale, der vor allem für BMW-Fahrer und Fahrerinnen spannend sein dürfte, geplant. Vom 28. Februar bis zum 2. März 2025 kann man wieder günstig shoppen. MRP, Horizonlaar 14/1, 3600 Genk.

For Sale

Wer gerne mit dem Motorrad von Dirk Geiger oder Julius Caesar Rörig fahren will, kann die jeweilige Honda CBR600RR jetzt erwerben. «Mit dem dritten Gesamtrang, einem Sieg und fünf Podestplätzen sowie einer Pole-Position kam die neue Honda CBR600RR zurück an die Spitze der IDM Supersport», wirbt das Team MCA. «Nun sind die rennfertigen Modelle zum Kauf erhältlich und bieten damit eine ideale Einstiegsmöglichkeit in die WM bis hin zum Hobby-Bereich.

Umsteiger

Twan Smits musste Anfang diesen Jahres den Tod seine Förderers und Teamchefs verkraften und steigt nun in der kommenden Saison in die IDM Superbike auf. «Das hätte Evert sehen sollen», erinnert er an seinen Gönner. «Dies war meine erste Reaktion, als ich den Vertrag mit Yamaha unterschrieben habe und im Namen von

Yamaha und Apreco den Schritt zur IDM Superbike machen darf. Ich habe jetzt den ersten Test mit der R1 absolviert und bin immer noch beeindruckt, wie einfach das Motorrad zu handhaben ist. In den kommenden Monaten werde ich nicht weniger als 20 Trainingstage auf der R1 absolvieren, sodass ich optimal auf die Saison 2025 vorbereitet sein werde. Im ersten Jahr wird es vor allem darum gehen, das Motorrad zu verstehen und mit der Unterstützung von TenKate und Yamaha weiterzuentwickeln, damit wir 2026 eine echte Chance auf den Titel haben werden, wir müssen es erzwingen.»

Vorverkauf

Seit wenigen Tagen ist der Karten-Vorverkauf für die IDM 2025 gestartet. Bis einschließlich Heiligabend gibt es 10 Prozent Rabatt auf den ohnehin vergünstigten Vorverkaufspreis. Neu im Angebot: Das Saisonticket für 2025. Wer noch mehr Flexibilität verschenken möchte, kann auch Wertgutscheine über 25 Euro, 50 Euro, 75 Euro oder 100 Euro erwerben. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt und können so direkt den Spaß am Motorsport erfahren. Tickets und Gutscheine sind ganz bequem unter idm.de/tickets erhältlich.

Sause in Österreich

Am 30. November fand in Attnang-Puchheim die Saisonabschlussfeier des Teams Yamalube Motorsport Kofler statt. Zu Feiern gab es schon während der Saison viel, so wurde Andreas Kofler Meister in der Supersport-Klasse, Lennox Lehmann, sein deutscher Teamkollege, fuhr seinen ersten Laufsieg ein und lieferte weitere Topergebnisse ab. Maximilian Kofler, der vier Jahre ältere Bruder, wurde bester Rookie in der Superbike. «Vor allem war mir wichtig, dass unsere Sponsoren und Partner auch das Team dahinter kennenlernen, sehen, wer für was in dieser Erfolgssaison verantwortlich war. Knapp 20 Personen waren mit uns über die Saison unterwegs, haben wie die Fahrer alles gegeben und daher wollte ich ihnen noch einmal danken, aber sie auch unseren Förderern vorstellen», erklärte Papa und Teamchef Klaus Kofler. Auch im nächsten Jahr soll es für die Attnang-Puchheimer Mannschaft wieder in der IDM weitergehen, wo man an die Erfolge von 2024 anknüpfen will.