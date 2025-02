IDM News: Valencia, Sachsenring und Hockenheim

Noch sind die Temperaturen in Deutschland zum Motorradfahren zu frostig. Da bleibt Profis und Hobbysportlern oft nur der Weg in den Süden Europas. Doch Planen kann man auch die Deutschland-Tour.

Aktive und ehemalige IDM-Piloten tummeln sich mal wieder auf allerlei Rennstrecken rum. Entweder fahren sie selbst, oder sie geben ihr Wissen als Instruktor an engagierte Hobby-Piloten weiter. Die Reiseplanungen laufen.

MRP Track Days – Streckenänderung

Wer mit bei den Testfahrten des IDM Superbike Teams Masteroil-alpha-Van Zon-BWM dabei sein will, kann ich sich noch anmelden. « Aber bitte beachten, dass die Strecke von Sevilla Circuit in Valencia geändert wurde», erklärt Chef des Teams Werner Daemen. «Wer weitere Informationen dazu benötigt, sendet uns bitte eine E-Mail an info@mrp-racing.com. Wir haben eine Ersatzveranstaltung in Valencia gefunden, bei der wir uns Bike Promotion anschließen werden. Die Termine ändern sich nicht, sie bleiben gleich: 17.-19. März 2025. Da Valencia eine teurere Strecke ist, müssen wir wie Bike Promotion den Preis von 750 Euro verlangen. Wir verstehen jedoch, dass die Mühe, Reisepläne usw. zu ändern, eine Belastung darstellt. Deshalb möchten wir unseren Kunden einen Platz in der Box anbieten. Wie bei unseren vorherigen Veranstaltungen werden wir einen Service für Reifen und Teile bereitstellen. Für BMW-Fahrer sind alle Teile sofort verfügbar, und wir suchen nach Partnern, die auch anderen Marken helfen.»

Trackdays am Sachsenring

Der ehemalige Superbike-WM- und IDM-Pilot Max Neukichner schaut im Sommer mit seinem Unternehmen Top Superbike mal wieder auf dem deutschen Grand Prix-Kurs vorbei. «Lust auf den Sachsenring, aber ohne Stress», lautet Neukirchners Frage. « Keine Lust auf Zeiten und Druck, die den Spaß am Fahren verderben? Erlebe die pure Freude am Fahren ohne den ganzen Rennstress. Bei unseren TrackDays kannst du dein Können sicher testen und deine Maschine richtig ausfahren. Keine Rennzeiten, kein Druck, kleine Gruppen - einfach nur pure Fahrerfahrung. Unser TrackDay auf dem Sachsenring am 10./11. Juni bietet die genau das und noch so viel mehr.» Und wem diese Herausforderung nicht reicht….Max Neukirchner bietet auch Reisen ins australische Phillip Island an.

Fahrstunden in Hockenheim

Wie jedes Jahr bietet der Deutsche Langstrecken Cup DLC die Möglichkeit, günstig viele Kilometer zu fahren. Den Start machen am Karsamstag, in diesem Jahr am 19. April 2025, die 1000 Kilometer von Hockenheim den Anfang. Alle Infos wie Reglement, Preise und Anmeldeformulare gibt es direkt beim DLC.