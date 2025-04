Ungarn mit IDM-Support auf EWC-Landkarte

Bálint Kovács hat sich in der IDM Superbike als Teamkollege von Champion Ilya Mikhalchik zum Top-Ten-Dauergast entwickelt. In Le Mans führt er die Nationalmannschaft an.

Bálint Kovács hat für die bevorstehende Saisoneröffnung der FIM Endurance World Championship bei den 24 Stunden von Le Mans nur ein Ziel: Mit dem Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle das Ziel der Veranstaltung zu erreichen. Das Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle, das in der von Dunlop ausgerüsteten Superstock-Kategorie antritt, qualifizierte sich für den Bol d'Or im vergangenen September als sensationeller Zweiter in der Klasse. Doch nachdem ein mechanischer Defekt zum Ausscheiden des Teams führte, ist Kovács fest entschlossen, mit dem BMW-angetriebenen Team in Le Mans die Zielflagge zu sehen.

«Wir haben uns beim Bol d'Or großartig geschlagen, aber leider haben wir das Rennen nicht beendet, und das ist jetzt unser Hauptziel», sagte der 23-jährige Kovács. «Wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sind, wir wissen, dass wir schnell sind und das Team arbeitet gut. Wir haben das Paket, um große Dinge zu erreichen, aber ich will nichts Verrücktes sagen. Wenn wir ein Rennen beenden können, und das ohne Stürze oder Probleme, dann können wir einige gute Ergebnisse erzielen.»

Mit vier Starts bei den 24 Stunden ist Kovács der erfahrenste Fahrer im rein ungarischen Team, das die Nummer 713 tragen wird, eine Anspielung auf frühere ungarische Ausflüge in den Langstreckensport. Auch in der IDM hat sich der Nachwuchspilot im Team von Werner Daemen gut entwickelt. Dieser würde ihn auch gerne behalten.

«Ich denke, ich kann dem Team viel bringen», sagte Kovács mit Konzentration auf due EWC. «Alle Jungs im Team sind hervorragende Fahrer, aber neu in der EWC. Soma Görbe hat eineinhalb Stints in Bol d'Or absolviert und die anderen Jungs null, also müssen sie noch viel lernen. Aber ich denke, ich kann ihnen sehr helfen, denn ich habe die ganze Erfahrung seit 2021, weil dies mein fünftes Mal Le Mans ist. Das erste Mal haben wir es mit dem Wójcik Racing Team mit zwei Fahrern geschafft, also denke ich, dass wir es auch mit vier Fahrern schaffen können. Sie sind alle neu auf der Strecke, aber sie machen ihre Sache gut.»

«Der Hauptgrund», fährt Kovács fort, «warum wir beim Bol d'Or erfolgreich waren, ist, dass wir es so professionell angegangen sind. Die Mechaniker in Ungarn sind wirklich gut und der Ingenieur ist ein guter Mann mit viel Weltmeisterschaftserfahrung. Wir haben auch die Unterstützung von Werner Daemen vom BMW-Werksteam, also sind die Motorräder wirklich gut.»

Neben Kovács werden Soma Görbe, Dávid Juhász und Máté Számadó, der ebenfalls seine Erfahrungen aus der IDM mitbringt, im #713 Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle BMW antreten. Was verbirgt sich hinter einer Zahl?

«Die Geschichte des Teams reicht weit zurück», erklärt Kovács. «In den 1950er Jahren gab es ein ungarisches Team im Langstreckensport mit der gleichen Nummer und deshalb ist es eine Wiedergeburt des Teams. Es war ein Traum, ein ungarisches Team mit ungarischen Fahrern, ungarischen Mechanikern und ungarischen Ingenieuren aufzubauen. Sie haben einige Jahre daran gearbeitet, und dank all der Sponsoren und Leute, die daran mitgearbeitet haben, vor allem HUMDA, die ungarische Entwicklungsagentur, hat es geklappt.»

«Wir haben Ungarn auf die Landkarte des Langstreckenrennens gesetzt» sagte Kovács. «Wir hatten eine unglaubliche Erfahrung und es war wirklich einzigartig, als neues, rein ungarisches Team in die legendäre 24-Stunden-Welt einzutauchen. Es ist ein erhebendes Gefühl, anzukommen und einen Erfolg zu erzielen, umgeben von 100 Prozent ungarischen Menschen. Wir haben gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind, wir haben uns in jeder Hinsicht sehr gut entwickelt. Der Start war ausgezeichnet, das erste kleine technische Problem war in Ordnung, aber dann gab der Motorblock den Geist auf und unser Rennen war leider beendet. Aber wir müssen zufrieden sein. Einerseits konnten wir den ungarischen Motorsport auf einem so hohen Niveau repräsentieren, darauf sind wir stolz. Andererseits haben wir der ganzen Welt bewiesen, dass Ungarn in der Lage ist, mit einem kompletten Team in hochkarätigen internationalen Wettbewerben gut abzuschneiden.»

Am kommenden Wochenenden geht es für die Ungarn zum zweiten Mal an den Start der 24 Stunden von Le Mans.