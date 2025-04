Vom Zuschauer zum WM-Piloten in Le Mans

Ursprünglich wollte Lennox Lehmann seinen IDM-Kollegen Twan Smits anfeuern. Doch der war von seiner R1 abgeworfen worden und hatte sich verletzt. So wurde Lehmann zum Superbike-EWC-Piloten.

Lennox Lehmann wird an Ostern 2025 beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans an den Start gehen und feiert damit sein Debüt in der FIM Endurance-Weltmeisterschaft. Der 19-jährige Sachse springt kurzfristig für seinen verletzten Teamkollegen Twan Smits ein. Dieser hatte sich einen Bruch im linken Handgelenk bei der Yamaha Riding Experience in Kroatien zugezogen.

Lehmann, der ursprünglich nur als Zuschauer beim offiziellen Pre-Test in Le Mans vor Ort war, rückte plötzlich als Ersatzfahrer nach. Für das Motobox Kremer Racing Team war der Ausfall von Smits im ersten Moment ein Rückschlag. Umso mehr freut man sich, mit Lennox Lehmann einen talentierten Ersatzfahrer gefunden zu haben, der direkt mit seiner Performance überzeugen konnte.

Für Lennox Lehmann, der 2025 für das Apreco Ten Kate Yamaha Racing Team in der IDM Supersport 600 antritt, ist der Einsatz in Le Mans eine spannende Herausforderung und gleichzeitig eine perfekte Ergänzung zur Saisonvorbereitung.

«In Le Mans werde ich mein erstes richtiges Superbike-Rennen fahren», hält Lehmann im Vorfeld fest, «nachdem ich vor zwei Wochen erstmals bei einem Spaß-Event auf der R1 unterwegs war. Es wird ebenfalls mein erstes Langstrecken-Rennen werden. Große Erwartungen habe ich entsprechend keine, aber für das Team wäre es sehr schön, wenn wir in den Top-10 landen würden. Hauptsächlich möchte ich die Zeit und Atmosphäre genießen bei diesem 24-Stunden-Rennen. Nach dem ersten Test war das Gefühl wirklich gut, ich bin super mit dem Bike klargekommen und hatte keine großen Probleme. Der Speed war nicht schlecht, dafür das ich erstmals auf der Strecke und mit den Dunlop-Reifen unterwegs war.»