Knochenbruch beschert Lehmann EWC-Start in Le Mans

Des einen Freud, des anderen Leid. Twan Smits, Aufsteiger in die IDM Superbike, verunfallt bei offizieller Yamaha Riding Experience. Lennox Lehmann springt für Smits beim FIM Endurance-WM-Auftakt ein.

Twan Smits muss den Saisonauftakt der FIM Endurance-Weltmeisterschaft in Le Mans verletzungsbedingt auslassen. Bei einem Test im Rahmen der Yamaha Riding Experience in Kroatien stürzte der Niederländer schwer und zog sich einen Bruch im linken Handgelenk zu.

Nach Einschätzung des Ärzteteams der Universitätsklinik Rotterdam sowie der Physiotherapeuten von ToThePoint ist keine Operation notwendig. Alerdings muss Smits für vier bis fünf Wochen eine Schiene tragen. Der Fokus liegt nun auf seiner Genesung, mit dem klaren Ziel, zum Start der IDM Superbike Anfang Mai in Oschersleben wieder fit zu sein.

«Ich bin extrem enttäuscht, die 24 Stunden von Le Mans zu verpassen», so der frustrierte Smits. «Nach unseren erfolgreichen Tests in Aragón und Valencia hatte ich fest mit einer Top-8-Platzierung zum IDM-Auftakt gerechnet. Jetzt verliere ich wichtige Testzeit. Ich hoffe dennoch, Anfang Mai wieder auf dem Bike zu sitzen und freue mich auf Oschersleben. Es tut mir leid für MotoBox Kremer, die zwei neue Motorräder aufgebaut haben – und nun muss ich aussetzen. Mit Lennox Lehmann haben sie aber einen talentierten und konstanten Ersatzfahrer.»

«Auf Wunsch von Yamaha nahmen Twan Smits und Lennox Lehmann an einem Kundenevent in Rijeka teil, bei dem wir zwei neue Yamaha R1 Race-Bikes einsetzten», ergänzt Wim Vermeulen, Marketing Manager Yamaha Racing. «Ziel war unter anderem ein direkter Vergleich zweier Fahrwerks- und Reifenzulieferer. Beide Fahrer gaben an, mit rund 80 % ihrer Leistung unterwegs gewesen zu sein. Der Sturz von Twan am Sonntag wurde zunächst als klassischer Highsider eingestuft, also als Fahrfehler. Doch da Twan keine aktive Erinnerung an den Unfall hat, analysierten wir die Daten und das Motorrad gründlich. Ergebnis: Ein defekter Sensor versetzte das Bike in den Sicherheitsmodus und kappte abrupt die Motorleistung, genau in dem Moment, als Twan bei 50 Grad Schräglage 45 % Leistung abrief. Das System gab jedoch kurzzeitig volle Leistung, was zum Sturz führte. Der Fehler scheint ein Einzelfall zu sein, wir untersuchen die Ursache weiterhin genau.»

Yamaha unterstützt Twan Smits vollumfänglich während seiner Reha. Für den Le-Mans-Einsatz übernimmt Lennox Lehmann. Er konnte das Bike bereits beim offiziellen Pre-Test ausprobieren. Die finale Entscheidung über Twan Smits IDM-Start fällt am 6. Mai. Sollte er wider Erwarten nicht rechtzeitig fit sein, wird ein weiterer Yamaha Racing-Support-Fahrer aus dem europäischen Team einspringen. Dieser wird bereits Ende April erste Tests absolvieren.