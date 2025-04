IDM Shopping: Ducati, KTM, Yamaha, Mercedes

In nicht einmal vier Wochen geht es los mit der IDM Saison 2025. Nach wie vor kann man ganze Motorräder, Motoren, Ersatzteile und eine Transporter käuflich erwerben. Shopping für Spontane.

Max Enderlein hat sowohl Ducati als auch Yamaha im Angebot. Oliver Svendsen verkauft vor seinem Wechsel zu Triumph noch seine KTM. Oliver Skach verkauft seinen Renntransporter.

KTM RC390 - rennbereit

«Ich verkaufe meine KTM RC390R, die sowohl in der Weltmeisterschaft als auch in der IDM gefahren wurde», beschreibt IDM Supersport 300-Meister Oliver Svendsen sein Angebot. «Sie ist komplett umgebaut nach SSP300 World Championship Reglement und ist bereit für eine weitere Saison.» Was folgt, ist eine armlange Liste mit allem erdenklichen Schnickschnack, den man an so einem Motorrad verbauen kann: TYGA komplette Auspuffanlage, WP Suspension Factory-Kit, Rutschkupplung, KTM-Leistungsteile, elektronische Drosselklappensteuerung, Mectronik SSP300-Kit (Solo Engineering). Ähnlich lang ist die Liste der Extras, die ebenfalls im Angebot sind, unter anderem ein Motor mit gerade mal 500 km. «Das Motorrad ist zu 100% bereit für die Saison und perfekt für alle, die mit der SSP300 Rennen fahren wollen», versichert Svendsen. «Ich verspreche nicht, dass sie die dänische oder schwedische Meisterschaft gewinnen werden, aber mit diesem Biest haben sie keine Ausrede mehr, es nicht zu versuchen. Ich bin selbst eine Runde in Schweden gefahren, wo ich das ganze Wochenende über an der Spitze lag. Ob das Talent oder die Ausrüstung den Unterschied ausmachte, kann ich nicht sagen, aber sagen wir einfach, dass es nicht das Motorrad war, das jemanden aufgehalten hat. Ansonsten ist es auch ideal für Trackdays, bei denen man mit der richtigen Ausrüstung in die Boxen rollen kann, oder man nutzt es einfach als teuren Tisch, auf dem man sich ein kaltes Bier ein gießt. Die Wahl liegt bei ihnen.» Aufgerufen werden 7300 Euro für das Motorrad und 2500 Euro für die Teile.

IDM Ducati - startklar

Max Enderlein möchte sich von seinem IDM Superbike trennen. «Liebe Motorsport-Enthusiasten», schreibt er. «Zum Verkauf steht ein exklusives Rennstreckenmotorrad. Die Ducati Panigale V2 NG SPEC, aufgebaut in Zusammenarbeit mit dem renommierten Team M32 Racing, Ducati Corse und Deussen Engines. Dieses außergewöhnliche Motorrad ist sowohl für den Hobbygebrauch als auch für den Lizenzsport geeignet. Ein vielseitiges Kraftpaket für jeden, der das Adrenalin des Motorsports liebt. Für eine detaillierte Übersicht über die verbauten Teile und weitere spezifische Informationen laden wir sie ein, uns eine E-Mail zu senden. Wir stehen gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und alle erforderlichen Details zu liefern. Verpassen sie nicht die Gelegenheit, dieses erstklassige Rennstreckenmotorrad zu erwerben und ihre Leidenschaft auf die nächste Stufe zu heben.»

Yamaha Motor – mit und ohne Zubehör

Via Kleinanzeigen verkauft Max Enderlein einen Yamaha R7-Motor. Baujahr: 2021, 1500 km Laufleistung nach Revision (1 Revision bei 1800km durchgeführt) Motor: 3200 Euro,

Ölkühler: 480 Euro, Motorständer: 100 Euro, Krümmer Titan: 500 Euro. Der Motor kann auch ohne Ölkühler, Krümmer und Motorständer gekauft werden.

LKW – zum Arbeiten und Wohnen

«Wir verkaufen unseren Racetruck aus der IDM-Saison 2024», teilt Teamchef Oliver Skach mit. «Es handelt sich um einen sehr sparsamen Mercedes Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 Minisattelzug. Mit BUNK Racing Auflieger inkl. Stegmeier Vorzelt (10 m x 8 m). Alle weiteren Informationen findest du auf kleinanzeigen. Oder meld dich direkt bei uns: 02133 – 53 35 28