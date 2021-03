Keine zweite IDM-Superbike-Chance für Leonov?

Der Vertrag des Fahrers aus Moskau wurde im BMW-Team nicht verlängert. Doch Daemen stellt ihm ein exzellentes Zeugnis aus. Gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen GP-Piloten in der IDM Superbike?

Vladimir Leonov gehörte im Jahr 2020, in dem gerade mal acht Läufe bei der IDM Superbike ausgetragen wurden, stets zu den Piloten, die im vorderen Drittel unterwegs waren. Im Team EGS-alpha-Van Zon-BMW konnte sich der Russe neben dem zweifachen Meister Ilya Mikhalchik behaupten und beendete die Saison auf Platz 5. Ein Wiedersehen ist aktuell zumindest im BMW-Team um den Belgier Werner Daemen nicht geplant. Dort hat Mikhalchik, der für BMW auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs ist, seinen IDM-Platz behalten und will seinen dritten Titel holen. Weiter dabei ist Tim Eby, dessen EGS-Team im Vorjahr mit dem alpha-Van Zon-Team fusioniert hat. Wieder zurück ist Pepijn Bijsterbosch, der auch die letzten Jahre eng mit dem Daemen-Team zusammengearbeitet hatte. Statt russisch wird jetzt im Team vermehrt deutsch mit österreichischem Einschlag gesprochen. Nach Leonov erhält Jan Mohr eine Chance.

«Wir hatten für die Saison 2020 einen Einjahresvertrag», erklärt Teamchef Werner Daemen die Vertragssituation mit dem russischen Piloten Vladimir Leonov. Anfang des Jahres hatte das BMW-Team sein Aufgebot für die IDM-Saison 2021 vorgestellt, ohne Leonov.

«Was Vladimir dieses Jahr genau macht, weiß ich nicht», meint Daemen. «Er ist ein wirklich guter Fahrer und auch ein guter Typ. Für unsere Team war das letzte Jahr vor allem in Russland eine Top-Werbung in der Gegend von Moskau und Sankt Petersburg.» Eine Möglichkeit, den Vertrag mit Leonov zu verlängern sah Daemen allerdings nicht. Denn auch in Sachen Sponsoring ist die Lage von Leonov nicht rosig.

Selbst wenn er von seinen russischen Geldgebern die gleiche Summe wie im Vorjahr kriegen würde, würde durch den Verfall des Rubels gegenüber dem Euro weitaus weniger Geld rausspringen. Bekam er im Januar 2020 für 100 Rubel noch 1,41 Euro, waren es ein Jahr später nur noch 1,09 Euro. Somit ist die IDM Superbike-Geschichte von Leonov zumindest im BMW-Team von Werner Daemen zu Ende geschrieben. Doch der Russe sucht eifrig nach Möglichkeiten, ein weiteres IDM-Kapitel aufzuschlagen.