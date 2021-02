Hertrampf startet in der IDM 2021 auf Yamaha

Nach dem Rückzug des Herstellers Suzuki aus der IDM musste sich Teamchef Denis Hertrampf nach Alternativen umschauen. Bei Yamaha wurde er fündig und gemeinsam verkündeten man die Zusammenarbeit.

Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung feierten die beiden neuen Partner ihre Kooperation. «Bei einem Treffen in der Yamaha-Zentrale in Neuss einigten sich Marcel Driessen, Country Manager Yamaha Motor Deutschland, und Denis Hertrampf, Geschäftsführer der Hertrampf Gruppe, über eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich Rennsport», ist dort zu lesen. «In der kommenden IDM Rennsaison wird das Emsbürener Team auf der Yamaha R1 starten.

Beide Partner kennen und schätzen sich schon seit vielen Jahren. Eine Zusammenarbeit liegt nahe, denn die Philosophie der zwei Unternehmen basiert auf denselben Werten – hochkarätiger Motorsport und starkes Teamwork liegen beiden in der DNA.

Weitere Details zu Teamstruktur und Fahrer werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.»

Denn Fahrer hat Hertrampf aktuell noch keine am Start. Und ob es einer oder zwei sein sollen, ist auch nicht bekannt. Doch es wird bestimmt Interessenten geben. Hertrampfs Vorjahres-Piloten Kevin Sieder und Daniel Kartheininger haben ebenso noch nichts zum Fahren für die IDM 2021 wie auch der Schleizer Julian Puffe, der Belgier Bastien Mackels, der Österreicher Stefan Kerschbaumer, der Franzose Erwan Nigon oder der Russe Vladimir Leonov. Die Telefonleitungen bei Denis Hertrampf sind ab sofort freigegeben.