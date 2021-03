RR Socia Racing mit Ricardo Brink auf der Straße 19.03.2021 - 15:09 Von Esther Babel

IDM Superbike © Brink Ricardo Brink tanzt auf zwei Hochzeiten

Brink wird neben der IDM Superbike 2021 mit dem Team BCC Heilbronn auch in seiner niederländischen Heimat an den Start gehen. Mit Newcomer Leon Decker als Teamkollege geht es in die Niederländische Meisterschaft.