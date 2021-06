Luca Grünwald: Warmfahren in Most mit Standard-BMW

In der IDM Superbike möchte der BMW-Pilot vom Team Kiefer noch weitere Pokale sammeln. Für das Rennen am Wochenende bereitete sich Grünwald mit einem Test in Most und einem in Hockenheim vor.

25 Punkte, verteilt auf zwei Rennen beim Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben, darf Luca Grünwald vom Team Kiefer vor der Abreise nach Most zum nächsten IDM-Lauf in Most bereits sein Eigen nennen. Für Platz 2 im zweiten Rennen gab es sogar schon den ersten Pokal. Um auch in Most ordentlich vorbereitet zu sein, gönnte sich Grünwald noch einen Vorab-Test auf der tschechischen Rennstrecke und einen Abstecher nach Hockenheim, das für das Finale im September gebucht ist.

«In Most war ich nur mit einer Standard-BMW unterwegs», beschreibt Grünwald seine Rundfahrt. «Es ging mir einfach darum, ein paar Kilometer zu sammeln und mich auf die Strecke einzuschießen. Ich hatte noch einen Freund dabei und habe mich selber um das Motorrad gekümmert. Es war ein cooles Wochenende. Natürlich ist das Serien-Bike anders als mein IDM-Moped, aber auch das Serien-Bike ist schon ziemlich gut.»

Grünwald zählt zu den Kennern der Strecke, denn er war bereits im Jahr 2019 dort am Start, da allerdings noch in der Supersport-600-Kategorie. «Viel zu testen gab es ja jetzt nicht», sagt Grünwald, «die Abstimmungsarbeiten für die BMW machen wir dann am Freitag im Freien Training in Most. Wir haben immer noch großen Bedarf an Daten. Hauptsächlich arbeiten wir noch an er Elektronik und ein bisschen am Fahrwerk, vor allem beim Thema Fahrbarkeit. Ansonsten sind wir von der Spitze nicht so weit weg.»

Um den Abstand nach vorne weiter zu verkürzen, traf sich das Team Kiefer am vergangenen Wochenende nochmals komplett in Hockenheim, bevor man in den nächsten Tagen die Reise nach Most antritt.