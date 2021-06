IDM Most: Platz für 1000 Zuschauer täglich 03.06.2021 - 17:36 Von Esther Babel

IDM © Autodrom Most Die OIDM fährt nach Most

Ab heute kann man mit ein wenig Glück ein Ticket für den IDM Lauf Mitte Juni in Most ergattern. Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln erlauben die tschechischen Behörden erstmals wieder Fans an der Strecke.