Julian Puffe: Warm-up-Sturz und Start aus der Box

Das IDM-Wochenende auf dem TT Circuit in Assen verlief für den Schleizer vom Team GERT56 mit Höhen und Tiefen. Im ersten Rennen war er angeschlagen und holte dennoch Punkte. Nuller in Lauf 2.

«Assen war erneutes Neuland für mein Team GERT56», beschreibt Julian Puffe sein IDM-Superbike-Wochenende in seinen eigenen Worten. «Somit ging es am Freitag darum, Daten zu sammeln und eine Abstimmung zu finden. Der TT Circuit hat vergangenes Jahr einen neuen Belag bekommen. Dieser benötigt eine komplett andere Abstimmung als bei allen anderen Strecken im IDM-Kalender. Wie schon auf dem Schleizer Dreieck konnten wir uns schnell eine Basis erarbeiten und erste gute Rundenzeiten in den Asphalt brennen.»

Dennoch wurde es für den Schleizer ein Wochenende mit gemischten Gefühlen und auch gemischten Ergebnissen. Nach Platz 5 im Quali sah noch alles rosig aus. Ein Sturz im Warm-up brachte die Crew um Teammanager Karsten Wolf aber kurz ins Schwitzen. «Aber als ehemaliges EWC-Team haben wir das gut hinbekommen», versichert er. Puffe musste nach seinem harten Aufschlag im Medical Center vorbeischauen, konnte aber dann zum Rennen antreten.

«Der Start ins erste Rennen klappte sehr gut», so Puffe. «Ich konnte mich auf Platz 4 einreihen und kämpfte in der Spitzengruppe mit. Nach drei Runden wurde das Rennen aufgrund eines Sturzes mehrerer Piloten abgebrochen. Der Neustart gelang mir weniger optimal. Auf Platz 5 liegend kam ich aus der ersten Runde wieder. Schnell merkte ich aber, dass mein Körper nicht ganz mitspielte. Ich verlor im Rennverlauf weitere zwei Positionen und rettete mich auf Platz 7 ins Ziel. Weitere wichtige Zähler für die Meisterschaft.»

Turbulent lief es für Puffe auch am Sonntagnachmittag. Da blieb sein Startplatz nämlich leer. Auf der Strecke tauchte er dennoch auf. «Im zweiten Lauf ließ sich nach einem Defekt an der Elektronik mein Motorrad nicht starten», erklärt er die Umstände. «Ich musste meine Startposition räumen und aus der Boxengasse starten. Nachdem wir das Motorrad gestartet bekommen haben, musste ich feststellen, dass die Elektronik fehlerhaft war. Ich konnte zwar aus der Box heraus bis auf Platz 14 vorfahren, musste aber das Rennen nach einem Totalausfall zwei Runden vor Schluss beenden. Leider Null Punkte für mich. Jetzt heißt es erst einmal abhaken, regenerieren und in zwei Wochen auf dem Red Bull Ring wieder angreifen.»