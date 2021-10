IDM News: Geschenke, Sinnkrise, WM-Wünsche

Nicht alle sind mit den Endergebnissen der Saison 2021 rundum glücklich geworden. Doch Aufgeben ist keine Option. Andere haben große Zukunftspläne und die ersten Weihnachtsgeschenke sind im Rennen.

Die letzten Rennen des Jahres laufen. Vor Kurzem ging die Italienische Meisterschaft zu Ende. Bei Hersteller BMW läuft schon das Touristik-Programm 2022 und manch ein Teenager will die große weite Motorradwelt erobern.

IDM Sidecar an der Wand

Wer für Weihnachten noch ein passendes Geschenk für einen Sidecar-Fan sucht, könnte sich bei der Interessengemeinschaft Gespanne umschauen. Der neue IGG Kalender 2022 ist da, mit den Teams aus der Saison 2021. Diesen kann man ab sofort unter: info@ig-gespannrennen.com oder bei Marcus Gerzack bestellen. Zum Preis von 18,50 € (inkl. Versand in Deutschland) im Großformat A2.

Reisepläne 2022

Die BMW Motorrad Days sind zurück. «Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Stillstand kommt unser größtes Brand Event endlich wieder ins Rollen», freuen sich die Organisatoren bei BMW. «Wir haben direkt zwei dicke Überraschungen im Gepäck: Die BMW Motorrad Days finden 2022 erstmals in Berlin statt. Und zwar am 2. und 3. Juli im Sommergarten der Messe Berlin. Doch es kommt noch besser: Bereits einen Tag zuvor könnt ihr an gleicher Stelle das Pure&Crafted Festival presented by BMW Motorrad besuchen.

Auf dem Pure&Crafted Festival erwarten Dich am Freitag jede Menge Custom Bikes, Live Musik, New Heritage Kultur, Fashion und Lifestyle Accessoires. Genau das richtige Programm, um in ein Wochenende voller Motorrad Action einzusteigen und unzählige Freunde und Gleichgesinnte zu treffen. Die BMW Motorrad Days bieten Dir dann ganze zwei Tage lang Action-Shows, Aus- und Probefahrten, Motorsport, Offroad-Abenteuer, Produktneuheiten sowie natürlich Live Musik und eine ordentliche Party. Kurz: Die ganze Welt von BMW Motorrad. Und da wir in Berlin sind, kannst Du bei einer BMW Werksführung sogar einen Blick hinter die Kulissen der Motorradproduktion werfen. Merke Dir den Termin an besten gleich vor. Am ersten Juli-Wochenende ist es soweit.»

WM-Wunsch 2022

In der IDM Supersport 300 kämpfte er um den Titel, wurde aber nach technischen Problemen und einem Sturz doch nur Gesamt-Vierter in der Nachwuchsklasse. Dennoch zeichnet sich Dirk Geigers Aufstieg in die Supersport 300-Weltmeisterschaft immer mehr ab, spätestens seit seiner Glanzvorstellung als Gastfahrer im portugiesischen Portimão.

Nur einen Tag nach dem IDM-Finale wurde der 19-jährige Mannheimer vom Freudenberg KTM WorldSSP Team für die Konkurrenz freigestellt. Die Crew aus dem sächsischen Bischofswerda verhalf ihrem Fahrer somit zu einem WM-Einsatz im Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki. Zwei Tage später saß der angehende Mediendesigner im Flugzeug nach Portugal und kurz darauf das erste Mal auf einer Kawasaki. Nach 13 Runden auf dem Algarve International Circuit kam Geiger hinter dem späteren Vizeweltmeister Tom Booth-Amos als Sechster ins Ziel. Im zweiten Lauf wurde er als Fünfter gewertet. Das Ergebnis des Deutschen überstieg alle Erwartungen. Nun steht der Badener mit Rob Vennegoor und Frank Krekeler, den beiden Chefs von Füsport-RT Motorports by SKM-Kawasaki, zwecks 2022 in Kontakt. Für ihn ist klar: Sein Weg soll kerzengerade in die Supersport 300-WM führen. Eine Stellungnahme über die Pläne des Freudenberg-Teams gibt es noch nicht. Für Geiger dürfte interessant sein, welche Rolle er dabei spielt. (Quelle: idm.de)

Kurze Sinnkrise

Er wollte den Titel holen, wurde am Ende aber nur Vierter in der IDM Supersport 600. Dass Max Enderlein nur ein einziger Punkt zum dritten Gesamtrang fehlte, ist dem Sachsen ziemlich egal. Der 24-jährige Yamaha-Fahrer dachte nach dem IDM-Finale in Hockenheim sogar ans Aufhören. Inzwischen geht er davon aus, dass es das neue M32 Racing-Team, das er mit Jan-Ole Jähnig gegründet hat, auch 2022 gibt. An seiner Niederlage hat Max Enderlein, der die Supersport 600-Meisterschaft 2018 und 2019 gewann, auch jetzt noch schwer zu knacken. Dazu kommt das schmerzhafte Arm-Pump. Enderlein kämpft seit drei Jahren gegen das Problem an, hat aber noch keine Lösung gefunden. In Hockenheim war er so weit, dass er nach dem letzten Rennen zurücktreten wollte. Doch die Jungs im Team haben ihn wieder aufgepäppelt und Enderlein sieht nach vorn. Durch das eigene Team laufe einiges entspannter, man sei in manchen Dingen flexibler und habe den Steuerknopf selbst in der Hand, blickt Enderlein zurück. Kollege Jähnig wurde in seiner ersten Supersport-Saison Neunter im Championat. (Quelle: idm.de)

CIV-Resultat ging daneben

Beim IDM Superbike-Finale hatte sich Luca Vitali im Team HRP als Ersatzmann des kurz vorher am Blinddarm operierten Alex Polita wacker geschlagen. Anfang Oktober trat der Honda-Pilot beim Finale der Italienischen Superbike-Meisterschaft CIV in Vallelunga an. Mit durchaus berechtigen Hoffnungen auf den Vizetitel hinter dem bereits vorab feststehenden Meister Michele Pirro. Nach Lauf 1 und einem vierten Platz war noch alles im grünen Bereich. Im zweiten Lauf dann der Ausfall. Null Punkte und kein Vizetitel. Meister wurde am Ende mit 295 Punkten ein überlegener Pirro. Vizemeister ist mit 163 Punkten Alessandro Delbianco. Auf Platz 3 folgt mit 144 Punkten Lorenzo Zanetti. Drei Punkte weniger hat Vitali, für den es im Gesamtergebnis nur noch zu Platz 5 reichte.