Team Beinlich sucht Data-Recording-Unterstützung

Das Privatteam aus Thüringen ist in der Saison 2022 wieder in den Klassen Supersport 300 und Supersport 600 mit insgesamt drei Fahrern am Start. Neben der Sponsorensuche muss auch personell noch was gehen.

In der kleinen Klasse der IDM wird das Team Beinlich erneut mit Troy Beinlich und dem ehemaligen Deutschen Meister Toni Erhard antreten. «Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für die IDM Saison 2022 einen motivierten Data-Recording-Mechaniker zur Betreuung unserer 400er-Fahrer», postete Teamchef Knut Beinlich im Januar und fügt auf Nachfrage an, «wir suchen dringend Verstärkung zur Betreuung von Toni und Troy. Toni soll um den Titel mitkämpfen. Im letzten Jahr haben wir auf Wunsch von Toni auf Data-Recording verzichtet. Aber das Level in der 300er-Klasse ist so eng, dass Kleinigkeiten mittlerweile rennentscheidend sein können. Dass Toni ein schneller Fahrer ist, wissen wir alle. Die Trainingsergebnisse wichen dann doch etwas von den eingefahrenen Endplatzierungen ab. Um das Motorrad noch besser auf ihn abstimmen zu können, ist das Data-Recording unausweichlich.»

«Troy ist gegen Ende der Saison immer besser in Schwung gekommen», erklärt Beinlich weiter, «und hatte teilweise besser Runden- oder Sektorzeiten als Toni. Wenn wir zukünftig Daten von beiden Fahrern sammeln und auswerten können, sind wir vielleicht mit beiden Fahrern im Titelkampf dabei. Wir sind sicher seit vielen Jahren im Fahrerlager dabei. Aber alle uns bekannten Mechaniker, die dafür in Frage kommen könnten, sind leider schon in anderen Teams unter Vertrag. Wer Interesse hat, darf sich gerne melden. Unter 016096260405 oder per Mail an knut-beinlich@web.de.»

In der Klasse Supersport 600 tritt das Team erneut mit Chris Beinlich an. «Da hatten wir uns mit Marco Lippert als Mechaniker schon im Vorjahr verstärkt», berichtet Beinlich senior. «Marco hat sehr viel Anteil an den guten Resultaten von Chris im letzten Jahr. Dieses Jahr kommt für Chris ein weiterer rennerfahrener Mechaniker mit Denniz Sayki dazu. Er ist selbst im DLC und Hafeneger-Cup unterwegs gewesen.»

«Bei den 300er darf man halt auch nicht vergessen», ergänzt der Teamchef abschließend, «dass wir in der IDM gegen in der WM dominierende Teams von Freudenberg und SKM kämpfen. Selbst das sehr professionell arbeitende ungarische Team hat das technische Level weiter nach oben geschraubt, so dass man ohne Top-Mechaniker nicht mehr auskommt, wenn man vorne mit dabei sein will. Für Troy schraubt in dieser Saison Markus Geuthner, ehemaliger Triumph Cup-Sieger. So dass wir auf alle Fällen mit Denniz , Marco und Markus schon sehr schnelle Mechaniker haben.»