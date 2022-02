Wilbers BMW: Neues IDM-Reglement - neue Gabel 28.02.2022 - 08:07 Von Esther Babel

© Wilbers BMW Florian Alt im Testmodus

Florian Alt tritt in der IDM Superbike für das Team von Benny Wilbers an. Doch nicht nur IDM-Punkte sind das Ziel. Auch die Weiterentwicklung bei der Gabel steht an. Neues IDM-Reglement ebnet Weg.