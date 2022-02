Team SWPN holt Rob Hartog für IDM SBK 2022

Der Niederländer, der bereits über Erfahrungen in verschiedenen Meisterschaften verfügt, wird auf einer Yamaha R1M in der IDM Superbike Punkte sammeln. Im Vorjahr waren Bastien Mackels und Lukas Tulovic am Start.

Mit Rob Hartog holt das Team SWPN einen Fahrer mit viel Erfahrung ins Boot. Hartog wurde 2014 niederländischer Supersport-Meister und holte 2018 den Europameistertitel in der Supersport-Klasse, in der er auch zahlreiche Top-Ten-Platzierungen einfahren konnte. Er fuhr 2016 auch eine Saison in der FIM Superstock 1000-Klasse und in der letzten Saison trat er in der IDM Supersport 600-Kategorie an. Im Jahr 2022 wird es für Hartog damit eine Rückkehr in die 1000cc-Klasse werden.

Das von Yamaha Motor Europe unterstützte niederländische Team BeNeLux startet in seine siebte Saison in der höchsten IDM-Klasse. Neu wird für ihn die Yamaha R1M sein. Um für die Saison gut vorbereitet zu sein, wird Hartog in Spanien mehrere Tests mit dem neuen Motorrad absolvieren. «Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer», versichert Hartog. «Zuerst wollte ich in der Supersport-Klasse weitermachen, aber als SWPN mich für die Superbike-Klasse ansprach, war ich überrascht. Ich habe darüber nachgedacht, und die IDM Superbike ist die Königsklasse der Meisterschaft, also denke ich, dass es eine große Chance ist. Außerdem ist SWPN ein Team, das sich bereits bewährt hat und über eine Menge Erfahrung mit der Yamaha R1M verfügt. Gemeinsam haben wir einen guten Plan gemacht. Ich werde zweimal nach Spanien reisen, um auf verschiedenen Strecken zu testen. Es wird eine Herausforderung sein, aber eine sehr schöne, und ich werde mein Möglichstes tun, um sie zu einem Erfolg zu machen. Ich möchte mich auch bei meinen persönlichen Sponsoren bedanken, die dies alles möglich machen. Wir werden es versuchen.»

Teamchef Frank Brouwer war früher selber in der IDM am Start und will Hartog bei seinen IDM-Plänen tatkräftig unterstützen. «Wir freuen uns», erklärt er, «unseren 2022er Fahrer für die IDM Superbike Klasse präsentieren zu können. Mit Rob holen wir einen Fahrer mit Erfahrung, aber auch einen Fahrer, der meiner Meinung nach von der Einstellung und Mentalität her gut ins Team passt. Rob ist ernsthaft und immer noch wissbegierig. Wir werden alles tun, um ihn bei seinem Wechsel auf die Yamaha R1M und in die IDM Superbike 1000 Klasse zu unterstützen. Wenn wir Erfolg haben, bin ich sicher, dass die Ergebnisse folgen werden. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder auf die Unterstützung von Yamaha zählen und unsere lange und erfolgreiche Beziehung zu Yamaha Motor Europe, Niederlassung BeNeLux, fortsetzen können.»

«Wir haben seit vielen Jahren eine gute Partnerschaft mit SWPN, und wir freuen uns, dass wir diese 2022 fortsetzen können», so Mario Janssen, Country Manager Yamaha Motor Europe, Niederlassung BeNeLux. «SWPN ist ein professionelles Team innerhalb der IDM, das jungen Yamaha-Fahrern die Möglichkeit gibt, von unseren Cup-Klassen auf ein höheres Niveau zu kommen. Daneben bleibt eine gute Mischung wichtig. Wir wünschen Rob auf der Yamaha R1M und dem SWPN-Team viel Erfolg in der IDM-Saison 2022.»

Die IDM-Saison beginnt vom 6. bis 8. Mai auf dem Lausitzring. Für das Team SWPN bleibt es bis dahin spannend. Denn es wird noch mit einem zweiten Fahrer verhandelt, der in den Farben des Teams antreten soll.