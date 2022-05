IDM Lausitz ohne Luca Grünwald – Knie verletzt

Mit der Holzhauer-Honda wollte Grünwald in der IDM Superbike angreifen. Beim Pre-Test auf dem Lausitzring stürzte er mit hoher Geschwindigkeit und demolierte sich die Bänder am rechten Knie. Dauer nicht absehbar.

«Das Innenband am rechten Knie ist ab, das Kreuzband wohl teilweise und der Meniskus hat auch was abbekommen», zählt Luca Grünwald vom Team HRP die Diagnose nach dem MRT auf. Der Saisonauftakt ist damit definitiv gestrichen. Über den Lauf in Oschersleben, der bereits in 14 Tagen ansteht, denkt Grünwald noch nicht genauer nach, bleibt aber wie immer optimistisch.

Vergangenes Wochenende hatten sich zahlreiche IDM-Piloten auf dem Lausitzring mit einem letzten Test-Wochenende auf den Start in die Saison 2022 vorbereitet. Unter ihnen auch Luca Grünwald mit seiner Holzhauer-Honda. An der Spitze der Zeitenliste duellierten sich Markus Reiterberger und Florian Alt, Grünwald bewegte sich stets zwischen den Plätzen 3 bis 5. Doch im letzten Samstags-Turn dann der Abflug.

«Es war ein seltsamer Sturz», erklärt er. «Es passierte in der 180-Grad-Rechts im Infield. Und völlig unerwartet. Ich bin dann weggerutscht und im Kiesbett bin ich dann irgendwo hängengeblieben mit dem Knie. Schon beim Aufstehen habe ich gemerkt, dass es arg zwickt. Die Streckenposten haben mir dann geholfen und ich bin ins Medical Center gehumpelt. Dort hat man dann kurz drüber geschaut.» Am Sonntag war das Knie allerdings gehörig dick und der Test für Grünwald beendet.

«Bis dahin lief es gut», versichert er. «Wir haben noch einen Haufen Zeug ausprobiert. Den Sonntag hätten wir schon noch gebraucht. Speziell bei der Gasannahme wollten wir uns gerade für den Lausitzring noch bisschen was überlegen. Damit sie grundsätzlich etwas weniger aggressiv ist.» Stattdessen ging es dann Anfang der Woche für Grünwald zum MRT. Er zeigte sich dann doch überrascht, dass so einiges in seinem Knie in Mitleidenschaft gezogen worden war. Am Donnerstagabend steht nun noch das endgültige Gespräch mit dem Arzt an, wie es für Grünwald und sein Knie weitergeht und ob eine OP von Nöten ist. Erst dann weiß man auch Genaueres über die Dauer der ganzen Misere.