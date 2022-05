Jan Schmidt und Rico Löwe im Pro Superstock-Cup

Beide Fahrer bringen schon einiges an Erfahrungen in ihrem Job auf der Rennstrecke mit ein. Beim Start in den Pro Superstock-Cup werden Schmidt und Löwe vom Team GERT56 bei der BMW-Technik unterstützt.

Rico Löwe ist schon ein alter Bekannter. Bereits beim Suzuki GSX-R 1000 Cup war der 49-Jährige im Jahr 2004 dabei. Langstrecken-WM und Road Racing tauchen in seiner Vita ebenfalls auf. Seit letztem Jahr dann der Einstig in den Pro Superstock Cup. Als zweiter Cup-Fahrer wurde Jan Schmidt vom Team nominiert, der über die IDM Superstock 600 und einem Gastauftritt in der IDM Superbike im Pro Superstock Cup gelandet ist. Wie auch ihre IDM-Kollegen Toni Finsterbusch und Julian Puffe sind die Cup-Fahrer auf BMW unterwegs und werden vom Team GERT56 unterstützt.

«Man hat beide Bikes identisch ausgestattet und kann so direkt Daten und Erkenntnisse vergleichen, um für beide Fahrer die richtigen Schlüsse zu ziehen», erklärt IDM-Teamchef Karsten Wolf sein Engagement. «Beide Piloten gehen unter anderem mit den Komponenten von alpha racing, der Suspension Lösung von Mototech SPV, der Scooter-Bremse von HEL und den Bremsbelägen von SBS in den Wettbewerb. Da im Pro Superstock Cup die S 1000 RR zum Einsatz kommt, bildet das Team für Fans, Kundschaft und Wettbewerber den gesamten Erfahrungsschatz beider Superbikes aus dem Hause BMW Motorrad ab.»

«Die Zusammenarbeit ist für mich perfekt», bestätig Jan Schmidt, «da ich direkt in das Team integriert bin und gleich alle Informationen aufsaugen kann, die über das Wochenende gesammelt werden, ob es Fahrwerksdaten oder Elektronik-Abstimmungen sind, oder einfach auch der fahrerische Austausch mit Julian, Toni und Rico. Zudem wird uns ein großer Teil der ganzen organisatorischen Dinge abgenommen und für alles, ob Mensch oder Maschine, ist jederzeit gesorgt. Gleichzeitig gibt mir das Ganze eine Riesenmotivation, weil eine super Harmonie und beste Laune im Team herrscht und man dem ganzen Team einfach nur mit guten Ergebnissen danken will. Also werden Rico und ich versuchen, uns so gut wie möglich im Training zu pushen und so viele Podestplätze wie möglich rauszufahren. Beim Saisonziel bin ich vorsichtig, das Niveau an der Spitze ist hoch im Pro Superstock Cup. Die Top Fünf wären schon gut, aber man weiß nie was kommt. Fakt ist, dass ich für das Team immer alles geben und natürlich versuchen werde, der Schnellste zu sein.»

Aktuell, eine Woche vor dem Auftakt, sind die beiden gemeinsam mit Finsterbusch und Puffe sowie zahlreichen weiteren IDM-Piloten bei Testfahrten auf dem Lausitzring unterwegs.