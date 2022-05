Ex-Piloten schließen IDM-Wetten ab, Reiti vorn

In der Superbike-Klasse wird nach dem Weggang von Ilya Mikhalchik ein neuer Meister gesucht. In der internen Ex-Fahrer-Liste stehen Markus Reiterberger und Florian Alt auf der Favoriten-Liste ganz oben.

Einige Fahrer werden in diesem Jahr nicht mehr in der Startaufstellung stehen. Für eine nicht repräsentative SPEEDWEEK.com-Umfrage in Sachen IDM waren sie aber dennoch sofort bereit. Die Fragen: Was hast du an diesem Wochenende stattdessen vor? Gesetzt den Fall, du hättest 50 Euro zum Verwetten übrig. Auf wen und warum würdest du dein Geld setzen?

Symbolische Wetten der Ex-Piloten

Marc Moser



«Erst gibt‘s am Sonntag ein Muttertags-Lunch und später feuere ich Eintracht Frankfurt gegen Gladbach an. Die 50 Euro würde ich auf Markus Reiterberger setzen. Er gehört definitiv zu den Meisterkandidaten.»

Dominic Schmitter



«Am Rennwochenende schaue ich im Livestream zu und drücke allen die Daumen. Am liebsten würde ich als Zuschauer vor Ort sein.. Ich hoffe, es gibt spannende, faire Zweikämpfe. Mein Geld würde ich auf Reiti setzen. Er war immer sehr stark am Lausitzring und kennt diesen einwandfrei.»

Nico Thöni



«Zuerst mal ist es schade, dass ich keinen Platz in der IDM Superbike heuer habe, ich wäre natürlich gern neben der EWC auch in der IDM an den Start gegangen. Ich werde mir bestimmt die Rennen im Livestream ansehen. Es wird, denke ich, ein Kampf zwischen Markus Reiterberger und Florian Alt. Die 50 Euro würde ich aber auf meinen Kumpel Markus Reiterberger setzen.»

Marco Fetz



«Ja leider bin ich dieses Jahr nicht am Start. Aber an dem Eröffnungswochenende der IDM bin ich voraussichtlich mit Hafeneger Renntrainings in Oschersleben um dort als Instruktor tätig zu sein. Natürlich werde ich die IDM das ganze Wochenende über schweren Herzens verfolgen, entgehen lassen kann ich mir das dann doch nicht. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, auf wen und warum ich die 50 Euro setzen würde. Natürlich auf den Flo (Florian Alt), denn ich weiß, wieviel Arbeit vom ganzen Wilbers BMW Racing Team reingesteckt wurde! Ich bin gespannt, wie hoch das Niveau dieses Jahr sein wird, aber Flo ist gut vorbereitet, deshalb setze ich alles auf ihn.»

Christof Höfer



«Für mich geht es in unserem kleinen aber feinen Privatteam rund um Leon Langstädtler weiter. Als Teamchef, Organisator und Riding-Coach. Somit bin ich also trotzdem vor Ort und betreue den Leon in der Superbike und unsere Jessi Langstädtler im Twin Cup. Ich bin als einer der beiden Teamchefs am Lausitzring. Auf wen ich wetten würde? Das ist schwierig. Es sind viele schnelle Jungs dabei. Die Truppe von Werner Daemen ist richtig gut aufgestellt mit Front-Guys. Die Wilbers-Mannschaft ist gut aufgestellt. Einen Bastien Mackels muss man auch immer auf dem Zettel haben. Nichtsdestotrotz würde ich unser Geld einfach symbolisch auf unseren eigenen Fahrer setzen, weil ich für ihn nur das Beste will.»

Lukas Tulovic



«Am selben Wochenende habe ich meinen Saison Auftakt in Estoril/ Portugal in der Moto2 Europameisterschaft. Das wird ein sehr spannendes Jahr für mich: Alle Karten sind gesetzt und ich habe die bestmöglichen Voraussetzungen dank Liqui Moly Intact GP, meinem Team. Jetzt liegt es an mir, zu gewinnen. Schwierige Frage mit der Wette. Schade, dass Ilya Mikhalchik nichtmehr am Start ist. Ich denke, dass der Sieg an Flo Alt oder Reiti geht, die beiden sind meines Erachtens am stärksten. Für eine Überraschung könnten aber sicherlich auch Leonov, Grünwald oder Steinmayr sorgen, der mich insbesondere in Le Mans sehr überrascht hat mit dem Sieg in der Stock Klasse. In der 600er-Klasse geht der 50 Euro-Schein Richtung Thomas Gradinger, er war schon viel unterwegs diese Pre-Season und ist mein klarer Favorit.»

Nicht auf dem Zettel

Es fehlen einige Fahrer beim Blick auf die aktuelle Teilnehmerliste der IDM Superbike. Den IDM-Dienst quittiert haben Ilya Mikhalchik, Valentine Debise und Alex Polita. Auch von den Gastfahrern des Vorjahres ist keiner in der Permanent-Liste 2022 dabei: Jan Bühn, Luca Vitali, Janusch Prokop, Marc Reiner Schmidt, Julian Trummer. Jan Schmidt, Gerold Gesselbauer, Kevin Sieder, Harald Huber und Thomas Hainthaler.

Neu auf dem Zettel

Gabriel Noderer ist neu in der IDM Superbike dabei und steigt wie Paul Fröde und Come Geenen aus der Supersport-Klasse auf. Auch neu dabei mit einer permanenten Einschreibung sind Sandro Wagner und Daniel Rubin. Prominentester Rückkehrer in der IDM 2022 ist Markus Reiterberger.

Der aktuelle Zettel

#4 Ricardo Brink (NLD), RR Socia Racing Team, BMW M1000RR

#5 Jan Mohr (AUS), BCC-alpha-Van Zon-Racing, BMW M1000RR

#7 Kamil Krzemien (POL), BCC-alpha-Van Zon-Racing, BMW M1000RR

#11 Leon Langstädtler (DEU), F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA, BMW S 1000 RR

#17 Gabriel Noderer (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#19 Julian Puffe (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#25 Max Schmidt (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing,Yamaha YZF-R1M

#27 Come Geenen (BEL), Vigenon Racing Team, BMW S 1000 RR

#28 Markus Reiterberger (DEU), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#36 Marc Neumann (DEU), Neumann Racing, BMW M 1000 RR

#37 Paul Fröde (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#39 Sandro Wagner (DEU), MotoLife, BMW M 1000 RR

#41 Philipp Steinmayr (AUS), Eder Racing, Yamaha YZF-R1M

#43 Luca Grünwald (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#45 Jeroen Hilster (NLD), RR Socia Racing Team NL, BMW, M 1000 RR

#47 Rob Hartog (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R1M

#55 Pepijn Bijsterbosch (NLD), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#56 Toni Finsterbusch (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#65 Vladimir Leonov (RUS), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M

#66 Florian Alt (DEU), Wilbers-BMW-Racing, BMW M 1000 RR

#74 Daniel Rubin (DEU), Rubin Racing Team, Yamaha YZF-R1M

#85 Björn Stuppi (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#91 Bastien Mackels (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki ZX-10RR

#92 Daniel Kartheininger (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M