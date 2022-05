IDM Lausitzring: Der Plan für Samstag

Die ersten Meter der IDM 2022 haben die Piloten der Solo-Klassen, der Seitenwagen und der beiden Cups am Freitag geschafft. Am Samstag wird es nun erstmals ernst mit den Qualifyings und den ersten Rennen.

Regen hatten die Piloten während ihrer Testfahrten schon genug erlebt. Bis nach Südspanien hatte es einige verschlagen, nur um dann mit einer Regenabstimmung wieder nach Hause zu fahren. Diese wird am Eröffnungswochenende aber eher nicht nötig sein. Laut Wettervorhersage warten bis zu sieben Sonnenstunden auf die Teilnehmer.

Rückblick Supersport

Die Piloten der IDM Supersport waren zuletzt im Jahr 2020 in der Lausitz unterwegs. Im Vorjahr machte der Corona-Virus dem geplanten Saisonauftakt einen Strich durch die 2021er-Rechnung. Im September 2020 holte sich der Kroate Martin Vugrinec, inzwischen in die Spanische Meisterschaft umgestiegen, die Pole-Position mit einer Zeit von 1.42,366. Gefolgt von Max Enderlein und dessen 1.42,679. Dritter in Reihe 1 war der Tscheche Karel Hanika. Martin Vugrinec holte sich dann auch den Doppelsieg. In Rennen 1 folgten ihm auf dem Podest Luca Grünwald und Sander Kroeze. In Rennen 1 landeten Grünwald und Max Enderlein auf den Plätzen 2 und 3.

Weiter im Programm

«Im Jahr 2017 haben wir den Lausitzring übernommen», erklären die Hausherren der DEKRA auf ihrer offiziellen Internetseite, «und ihm damit seine Zukunft gesichert. Hier entsteht zusammen mit dem DEKRA Technology Center (DTC) das Innovationszentrum für die Prüfung der Mobilität der Zukunft. Es wird zentraler Bestandteil des internationalen Testverbunds für das automatisierte Fahren.» Die Sorge, dass zukünftig keine Motorsportveranstaltungen mehr auf der Strecke durchgeführt werden, bestätigte sich nicht. «Wir lieben den Motorsport», versichern die Streckenbetreiber, «weshalb auch weiterhin öffentliche Veranstaltungen auf dem Lausitzring stattfinden werden. Ob DTM, Reisbrennen, Festivals oder Rennstreckenerlebnisse: Der DEKRA Lausitzring ist und bleibt Austragungsort für spektakulären Motorsport.» Die IDM eröffnet in diesem Jahr nach der Corona-Absage im letzten Jahr dort ihre Saison 2022.

Live dabei

Radio Viktoria ist auch 2022 wieder mit dem Live-Stream zu sehen, unter anderem über die IDM Facebook-Seite. Gesendet wird ab Samstag 16.10 Uhr. Zu sehen sind Samstag und Sonntag alle IDM-Rennen. Wer die Trainings und Rennen verfolgen will, ist beim Live-Timing von Bike-Promotion richtig.

Das Wetter

In Klettwitz gibt es morgens überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Werten von 7°C. Gegen später gibt es mehr Wolken als Sonne und die Temperatur erreicht 21°C. Abends bilden sich in Klettwitz vereinzelt Wolken bei Werten von 15 bis zu 20°C. Nachts verdecken einzelne Wolken den Himmel bei Werten von 9°C. Mit Böen zwischen 10 und 16 km/h ist zu rechnen.

(Quelle: wetter.com)

Zeitplan Samstag 07.Mai 2022

08.45 bis 09.05 Uhr Q2 Twin Cup

09.10 bis 09.30 Uhr Q2 Pro Superstock Cup

09.40 bis 10.05 Uhr Q1 IDM SSP 300

10.15 bis 10.40 Uhr Q1 IDM SSP

10.50 bis 11.20 Uhr Q1 IDM Superbike

11.30 bis 11.50 Uhr Q IDM Sidecar



Pause



13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP 300

13.30 bis 13.55 Uhr Q2 IDM SSP

14.05 bis 14.35 Uhr Q2 IDM Superbike



15.00 Uhr Rennen 1 Twin Cup (11 Rd.)

15.40 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup (11 Rd.)

16.30 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300 (11 Rd.)

17.15 Uhr Sprintrennen IDM Sidecar (6 Rd.)