IDM Oschersleben: Alt in letzter Runde zum SBK-Sieg

Florian Alt und Markus Reiterberger waren im ersten Rennen in ihrer eigenen Welt unterwegs. Alt zwängte sich am Ende vorbei und schnappt sich den ersten Saison-Sieg. Platz 3 holte sich Vladimir Leonov.

Schönes Wetter und das stabil laut Vorhersage. Die IDM Superbike-Piloten hatten beim Training am Samstag Glück und absolvierten ihre beide Qualifyings im Trockenen. Die Nachwuchs- und Cup-Klassen hatten weniger Glück und mussten im Nassen ran. Doch am Rennsonntag zierten fluffige Schäfchen-Wolken den ansonsten blauen Himmel.

Markus Reiterberger hatte die Pole-Position um 13 Hundertstel an Florian Alt verloren, setzte sich aber gleich nach dem Start an die Spitze. Während sich Alt, der mit einem weichen Reifen (X) ins Rennen gegangen war, Reiterberger hatte den härteren (1) gewählt, am Bayern vorbei an die Spitze drängelte, verbremste sich Vladimir Leonov und fuhr einen weiten Bogen. Nach zwei Runden lagen Alt und Reiterberger mit 2,7 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Die Verfolger wurden von Julian Puffe angeführte und reichten bis zum zehnten Platz, auf dem Kamil Krzemien seine Runde drehten. Daniel Kartheininger musste inzwischen bereits wieder die Box ansteuern.

Schnellster Mann auf der Strecke war nach drei Runden Reiterberger, der mit seinem harten Einser-Pirelli eine 1:25,152 lieferte und damit Alt auch gleich kräftig unter Druck setzen konnte, der sein weiches Gummi damit wenig bis gar nicht schonen konnte. Sturz hieß es nach wenigen Runden für den Niederländer Ricardo Brink, der den Ort des Geschehens aber auf seinen eigenen Beinen verlassen konnte. Puffe strauchelte mit einer 1:27er-Runde und rangierte auf Platz 8. Leonov hatte sich nach seinen sparsamen Trainingsrunden eingegroovt und übernahm Platz 3, in Sichtweite von Rob Hartog und Toni Finsterbusch. Dahinter zog sich das Feld immer mehr auseinander und die Verfolger waren jeder für sich alleine unterwegs.

Alt und Reiterberger drehten in trauter Zweisamkeit ihre Runden in der zweiten Rennhälfte. Zwischen Leonov und Hartog, mit Finsterbusch als Zuschauer, ging es elf Sekunden dahinter dagegen eher herzhaft zu beim Kampf um den letzten Pokal. Pech hatte Puffe, auch er steuerte die Box seine Teams GERT56 an. Den gleichen Weg musste Björn Stuppi mit seiner Kiefer-BMW antreten. Damit waren nur noch 18 Kandidaten bei der Oschersleben-Show dabei.

In der 14 Runden der Führungswechsel. Markus Reiterberger hieß der neue Führende. Leonov legte als Dritter einen Sicherheitsabstand zwischen sich und seine Kontrahenten und überließ den Kampf um die Positionen Finsterbusch und Hartog. Jan Mohr, Pepijn Bijsterbosch und Krzemien drehten jeder für sich ihre Runden. Hikari Okubo verteidigte nach einem bisher harzigen Wochenende seinen neunten Platz gegen Newcomer Gabriel Noderer.

Zwei Runden und zwei Zehntel Abstand. So die Voraussetzungen bei Reiterberger und Alt in der Schlussphase des Rennens. Showdown hieß es dann in der letzten Runde zwischen den beiden BMW-Chauffeuren. Spätbremsen war angesagt und eine Alt-Attacke in der drittletzten Kurve. Mit Erfolg. Zwei Zehntel war auch im Ziel der Abstand, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Sieg für Florian Alt, Platz 2 für Markus Reiterberger. Mit einem 17 Rückstand auf die Spitze und einem Fünf-Sekunden Vorsprung auf die Verfolger holte Vladimir Leonov den dritten Rang.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Florian Alt (BMW)

2. Markus Reiterberger (BMW)

3. Vladimir Leonov (Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Rob Hartog (Yamaha)

6. Jan Mohr (BMW)

7. Pepijn Bijsternbosch (BMW)

8. Kamil Krzemien (BMW)

9. Gabriel Noderer (BMW)

10. Hikari Okubo (Honda)

11. Philipp Steinmayr (Yamaha)

12. Max Schmidt (Yamaha)

13. Jeroen Hilster (BMW)

14. Sandro Wagner (BMW)

15. Come Geenen (BMW)

16. Daniel Rubin (Yamaha)

17. Paul Fröde (Honda)