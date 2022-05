IDM Oschersleben/Q1: Alt vor Reiterberger

Florian Alt ließ es gleich in seiner zweiten Runde richtig richtig fliegen und verteidigte die vorläufige Pole bis zum Schluss. Vier Zehntel dahinter positioniert sich Markus Reiterberger. Leonov überzeugt mit P3.

Einer fehlte schon vor dem ersten Qualifying. Bastien Mackels vom Team Kawasaki Weber Motos musste sich nach einem Sturz in der letzten Kurve im Rahmen des ersten Freien Trainings noch am Abend im Krankenhaus von Magdeburg einer Operation unterziehen und ist jetzt um ein paar Titan-Teile reicher. Der Belgier hatte sich einen fünffachen Bruch des rechten Fuß‘ zugezogen. Damit gingen am frischen Samstag-Vormittag noch 22 Piloten ins Rennen um die beste Startposition.

Am Freitag hatten die BMW-Piloten Florian Alt und Markus Reiterberger wie zu erwarten den Ton auf der Strecke angegeben. Im ersten Freien Training hatte Alt mit einer 1:25,933 vorgelegt und in der elften Runde des zweiten Trainings mit einer 1:25,128 seine eigene Zeit nochmals unterboten. Reiterberger blieb im zweiten Training noch weitere fünf Runden auf der Strecke und lieferte in seiner letzten Runde eine 1:25,086. Knapp dran an seinem eigenen 1.24er-Runderekord, der allerdings schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.

Reiterberger ging dann im ersten Qualifying auch als einer der ersten Piloten auf die Strecke und fuhr nach einer Runde einrollen eine 1:27,987. Ebenfalls gut gefrühstückt hatte der Russe Vladimir Leonov, der schon am Vortag nach seinem späten Einstieg in die Meisterschaft flott an der Spitze mitgespielt hatte. Während sich Alt noch vornehm zurückhielt, ließen Leonov mit einer 1:25,751 und Reiterberger mit einer 1:26,465 bereits in den ersten Runden die Muskeln spielen. Einen kleinen Ausrutscher fabrizierte Pepijn Bijsterbosch, konnte aber umgehend auf die Strecke zurückkehren.

Mit der vornehmen Zurückhaltung war es bei Alt nach acht Minuten und zwei Runden vorbei. Bestzeit mit einer 1:25,008. Schneller als Reiterbergers Bestzeit vom Vortag. Beide Kontrahenten hatten genug gesehen und steuerten die Box an. Damit standen Alt, Leonov und Reiterberger mit 1:25er-Zeiten an der Spitze. Mit 1.26er-Runden pirschten sich Jan Mohr, Rob Hartog und Julian Puffe an die ersten Startreihe heran.

Nach zahlreichen Boxenstopps wurde es auf der Strecke wieder etwas lebhafter. Auch die Dauer-Kontrahenten Alt und Reiterberger begaben sich erneut auf Zeitenjagd. Ebenfalls war nach einer Blitzreparatur wieder Bijsterbosch dabei und reihte sich als Neunter in die Zeitenliste ein. Reiterberger suchte derweil erneut den Weg in seine Box, auch Alt schaute bei seinem Chef-Techniker Burkhard Stember vorbei. Reiterberger hielt sich aber nicht lange auf und ging fünf Minuten vor der schwarz-weiß karierten Flagge erneut auf die Piste. Rob Hartog war mit einer 1:26,081 in Reihe 2 vorgefahren, Bijsterboschs 1:26,466 reichte für Platz 7. Bei den Spitzenplätzen blieb alles ruhig. Vorläufig.

Während Honda-Pilot Hikari Okubo kurz neben der Strecke landete, schnappte sich Reiterbeger mit einer 1:25,410 den zweiten Platz. Alt und Leonov auf den Plätzen 1 und 2 waren da schon in der Box.

Ergebnis IDM Superbike Q1

1. Florian Alt (BMW) 1:25,008 min.

2. Markus Reiterberger (BMW) 1:25,410 min.

3. Vladimir Leonov (Yamaha) 1:25,751 min.

4. Rob Hartog (Yamaha) 1:26,081 min.

5. Julian Puffe (BMW) 1:26,319 min.

6. Jan Mohr (BMW) 1:26,342 min.

7. Pepijn Bijsterbosch (BMW) 1:26,467 min.

8. Philipp Steinmayr (Yamaha) 1: 27,005 min.

9. Gabriel Noderer (BMW) 1:27,117 min.

10. Toni Finsterbusch (BMW) 1:27,128 min.

11. Ricardo Brink (BMW) 1:27,247 min.

12. Kamil Krzemien (BMW) 1:27,289 min.

13. Jeroen Hilster (BMW) 1:27,456 min.

14. Come Geenen (BMW) 1:27,986 min.

15. Daniel Rubin (Yamaha) 1:29,092 min.