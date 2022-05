IDM News: Hochzeit, WM-Ersatz und runde 70

Ein Teamchef feiert in Oschersleben seinen Geburtstag. Eine ehemalige Cup-Pilotin sagt ‚Ja‘ und zwei Ex-IDM-Kollegen kommen in Estoril zum Einsatz. Auf der Strecke sind derweil Reiterberger und Co fleißig.

Während beim zweiten Wochenende der IDM 2022 die Piloten am Samstag um die besten Startplätze kämpfen, bekommen am anderen Ende Europas zwei Ehemalige eine Chance. Einen neue Challenge startet eine Cup-Pilotin.

Die Hochzeit

Vor bald drei Jahren hatte es Eva Stein beim Rennen zum Twin-Cup, der im Rahmenprogramm der IDM dabei ist, im tschechischen Most erwischt. Nach einem unverschuldeten Sturz in Rennen 2 hatte es unter anderem den einen oder anderen Rückenwirbel erwischt. Seit dem war Stein mit einem internen Fixateur unterwegs. Eine zweite OP war nach Komplikationen nötig geworden. Im Oktober 2021 trat Stein zur dritten OP-Runde an. Doch all das ist in diesen Tagen kein Thema, denn Eva Stein hat ihr Ja-Wort gegeben. «Nach langer intensiver Planung und Vorbereitung», erklärt sie jetzt, «können wir euch mit Freude mitteilen, dass Normen und ich ab 2022 gemeinsam im Team und in der Meisterschaft „Ehe“ teilnehmen!»

Der Streckenrekord

Markus Reiterberger berichtete in einer Pressekonferenz von den Vorbereitungen zur Langstrecken-WM von seinen Erlebnissen. Vor der Reise zum IDM-Lauf nach Oschersleben war der Bayer noch bei Testfahrten im belgischen Spa-Franchorchamps unterwegs. «Wir waren bereits im letzten Jahr mit dem Dunlop-Testteam in Spa, ich konnte den Rundenrekord auf der alten Strecke aufstellen», schilderte. «Seitdem ist es immer schön, hier her zu kommen. Die Veränderungen an der Piste finde ich gut, ich liebe es, hier zu fahren. Die Strecke ist schneller geworden, durch den neuen Asphalt ist deutlich mehr Grip vorhanden und es gibt viel weniger Bodenwellen. Werner (Daemen) sagte mir seit Jahren, dass ich unbedingt in Spa fahren muss und endlich ist es so weit. Er fuhr früher den Rundenrekord, ich glaube, es ist ein perfekter Ort für uns.»

Der Ersatzmann 1

Nach einem fulminanten Start in die MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft für Roberto Tamburini (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) wird der Italiener die aktuelle Runde in Estoril verletzungsbedingt verpassen müssen, nachdem er sich im Training vor dem WorldSBK-Besuch auf dem Circuito Estoril einen Bruch am rechten Fuß zugezogen hatte. Da die Verletzung operiert werden muss, hat das Team den deutschen Fahrer Marvin Fritz als Ersatzfahrer für das Estoril-Rennen verpflichtet. Fritz war jahrelang ein fester Bestandteil der IDM Superbike und gehört zu einem der wenigen Mikhalchik-Bezwinger.

Der Ersatzmann 2

In Estoril kommt mit Xavi Forés auch ein ehemaliger IDM-Superbike-Meister zum Zug. Der Spanier hatte für das Wochenende eigentlich geplant, als Kommentator aktiv zu sein. Philipp Oettl (Team Goeleven) wird den Rest der Estoril-Runde verpassen und wird durch den Spanier ersetzt. Er wird im dritten Freien Training am Samstagmorgen sein Comeback in der Klasse geben. Die Rückkehr erfolgt auf der Strecke, auf der Forés 2020 aus der WorldSBK ausschied, als er mit Puccetti Kawasaki den achten Platz belegte und damit Kawasaki den Herstellertitel bescherte. Oettl fällt wegen eines Bruchs des rechten Schlüsselbeins aus.

Happy Birthday

«Nix Wildes», lauteten im Vorfeld die Pläne von IDM-Superbike-Teamchef Benny Wilbers. Der gebürtige Niederländer, der seit Jahren sein Unternehmen für Fahrwerks-Elemente in Nordhorn betreibt, feiert im Rahmen der IDM seinen 70. Geburtstag. «An der Rennstrecke, zusammen mit dem Team», so die Devise für seine Party, der eher bescheiden ausfällt. Wenn alles nach Plan läuft, hat sein Pilot Florian Alt mit der möglichen Pole-Position das richtige Geschenk in der Pipeline. Nach dem erste Qualifying liegt Alt mit der Wilbers-BMW vorne.