IDM Oschersleben 2022: Der Plan am Sonntag

Heute gilts. Die Trainings sind Geschichte und die Startpositionen geklärt. Die IDM Supersport und die IDM Superbike sind heute zwei Mal dran. Die Teenager der IDM 300 und die Cups je einmal.

Spannend wird es schon im Warm-up der IDM Superbike. Vladimir Leonov muss noch seinen in der Nacht eingebauten Motor einfahren. Florian Alt hat noch eine Rechnung offen und Markus Reiterberger will den zweiten Doppelsieg.

IDM Superbike – vor den Oschersleben-Rennen

1. Markus Reiterberger 50 Punkte

2. Jan Mohr 33 Punkte

3. Julian Puffe 32 Punkte

4. Bastien Mackels 24 Punkte

5. Pepijn Bijsterbosch 21 Punkte

6. Ton Finsterbusch 20 Punkte

7. Kamil Krzemien 17 Punkte

8. Daniel Kartheininger 15 Punkte

9. Sandro Wagner 15 Punkte

10. Rob Hartog 15 Punkte

Die Jäger

Wenn man auf die Zeitenliste der beiden Superbike-Qualifyings schaut, gehen aus der ersten Reihe mit Polesetter Florian Alt (BMW) und Vladimir Leonov (Yamaha) zwei Piloten ins erste Rennen, die beim zweiten IDM-Wochenende noch Null Punkte auf ihrem Konto haben im Kampf um den Titel. Zwischen ihnen hat sich Markus Reiterberger positioniert, der zwar die Pole-Position um Millimeter verpasst, aber schon 50 Punkte kassiert hat. Der Doppelsieg beim Auftakt auf dem Lausitzring hatten ihm diese fette Beute beschert. Alt hatte vor 14 Tagen dagegen einen doppelten technischen Ausfall. Erst der Motor und dann die Elektronik. Leonov hatte als gebürtiger Russe noch keine Lizenz. Alts BMW ist wieder fit und Leonov hat eine Lizenz. Und beide sind scharf auf Revanche.

Der Live-Stream

Tommi Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric sorgen im Auftrag von Radio Viktoria wieder für Stimmung und fachmännische Kommentare über den Live-Stream. Unter anderem hat sich der verletzte Honda-Pilot Luca Grünwald als Co-Kommentator angekündigt.



Die Sendezeiten



10:40 Uhr – Welcome Moderation

10:50 Uhr – IDM Superbike RACE 1 (Racestart 11:00 Uhr)

11:40 Uhr – IDM Supersport RACE 1 (Racestart 11:50 Uhr)

12:30 Uhr – Ilmberger TecTalk + IDM Supersport 300 RACE 1 from Saturday + Talk

13:05 Uhr – IDM Supersport 300 RACE 2 (Racestart 13:15 Uhr)

14:00 Uhr – Northern Talent Cup RACE 2 (Racestart 14:05 Uhr)

14:45 Uhr – IDM Superbike RACE 2 (Racestart 15:00 Uhr)

15:40 Uhr – IDM Supersport RACE 2 (Racestart 15:50 Uhr)

Die Anreise

Aus Richtung Hannover: über die A2 bis zur Ausfahrt Eilsleben (Ausfahrt 65). Der B246a durch Hakenstedt, Ovelgünne und Seehausen folgen. Von dort der Beschilderung über die B246 Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Kassel:die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiter fahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung München: über die A9 Richtung Leipzig, dann auf die A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle Wanzleben. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Besucher können Ihr Fahrzeug an der Motorsport Arena auf den Tagesparkplätzen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr gegen eine Parkgebühr von 5 Euro abstellen.

Das Wetter

Am Samstag hatte es zu den ersten Rennen noch geregnet. Doch für den Rennsonntag schaut es besser aus.

In Oschersleben ist es morgens bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt und die Temperatur liegt bei 9°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es vom Nachmittag bis abends leicht bewölkt bei Temperaturen von 13 bis 19°C. Nachts ist es wolkenlos und das Thermometer fällt auf 7°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 13 und 26 km/h erreichen.

Freuen Sie sich auf bis zu 7 Sonnenstunden. [(Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag 22.05.2022

08.30 bis 09.10 Uhr Warm-up



09.30 Uhr Rennen 1 R3 bLU cRU Cup (13 Runden)

10.10 Uhr Rennen 2 Twin Cup (12 Runden)

11.00 Uhr Rennen 1 IDM Superbike (18 Runden)

11.50 Uhr Rennen 1 IDM SSP (15 Runden)



12.20 bis 12.50 Uhr IDM Pitwalk



13.15 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300 (13 Runden)

14.05 Uhr Rennen 2 NTC (17 Runden)

15.00 Uhr Rennen 2 IDM Superbike (18 Runden)

15.50 Uhr Rennen 2 IDM SSP (15 Runden)

16.30 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup